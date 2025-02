La minoría absoluta de Prohens complica la sucesión de IB3

La decisión de Albert Salas de abandonar la dirección de IB3 para volver al Real Mallorca supone un nuevo quebradero de cabeza para Marga Prohens porque obliga a la presidenta del Govern a buscar un nuevo candidato capaz de generar un consenso amplio en el Parlament balear ya que necesita una mayoría que ahora mismo no tiene. Salas obtuvo, en noviembre de 2023, el voto favorable de los diputados de PP, Vox, Més per Mallorca y Més per Menorca. Solo el PSIB optó por la abstención. El periodista no obtuvo los votos necesarios de tres quintas partes del Parlament (35 diputados), por lo que tuvo que esperar un mes hasta que se produjo la segunda votación, donde necesitaba mayoría absoluta (30 diputados).

Ahora Prohens tiene que decidir qué apoyos quiere para sacar adelante a su nuevo candidato. Según ha podido saber este diario, ayer por la mañana Salas se reunió con el comité de empresa y no les comunicó su decisión. La noticia ha causado una gran inquietud tanto en la televisión como en la radio, no solo por la posible modificación de los proyectos, sino también porque ven con mucha preocupación la imposibilidad de encontrar una persona de consenso como relevo, primero entre los partidos y luego entre los trabajadores del ente público. La confirmación de la noticia ha agilizado los movimientos de veteranos periodistas para ocupar el puesto de Salas.

Prohens tiene por un lado la opción de pactar con Vox, si bien la relación entre el PP y la formación de Santiago Abascal pasa por un momento complicado después de la caída de los Presupuestos de 2025. Ambas formaciones quieren retomar las conversaciones para intentar sacar unas nuevas cuentas, por lo que se podría incluir esta cuestión en la negociación.

Vox aprovechará con total seguridad su posición de fuerza para, en caso de pactar un nombre, conseguir un candidato que se comprometa a introducir en la radiotelevisión exigencias como la inclusión del castellano en los programas tanto de televisión como de radio. De momento, bajo la dirección de Salas, ya han conseguido que no se les califique siempre como extrema derecha.

La otra vía pasa por convencer a la izquierda con un candidato continuista, como podría ser la actual directora de IB3 Televisió, Mar Comín. Més apoyó en noviembre a Salas después de comprometerse a mantener el modelo actual en el que el catalán sigue siendo la lengua "normal y vehicular", además de que se excluya de los equipos directivos a periodistas con trayectorias vinculadas a partidos o que se hayan significado políticamente.

Consell Assessor

La misma semana en que Albert Salas ha comunicado definitivamente la decisión de abandonar IB3, todos los grupos parlamentarios han pactado los 15 nombres que formarán parte del Consell Assessor de Continguts i Programació del ente público: José María Gull, Joan Font Rosselló, María Jerónima Marqués Rattier, José María Castro, José Juan Pons Fraga, Maria Mayans, Sonia Escribano, Ventura Blach, Sara Riudavets, Margarita de Noia, Cristina Borrallo, Celestino Martínez, Neus Picó, Margalida Solivellas y Maria del Mar Mas Iglesias.

