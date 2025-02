La mejor nota MIR de la Universidad de las Islas Baleares: "Salí llorando del examen, no me lo esperaba"

La mallorquina Maria Úbeda, natural de Marratxí, ha conseguido posicionarse entre las mil mejores notas de España en el examen MIR. De 13.692 licenciados que han pasado la prueba en todo el país, ella ocupa el puesto 925, y se ha convertido en la mejor calificación de su promoción en la Universitat de les Illes Balears (UIB), según los resultados provisionales que se han publicado este miércoles. Después de seis años de carrera, decidió preparar el examen en Oviedo, la ciudad MIR por excelencia, donde se concentran muchas academias especializadas.

¿Se esperaba este resultado?

No, para nada. En la academia solía tener buenas notas en los simulacros, pero nunca había conseguido un resultado tan alto como en el examen. Además, el MIR de este año ha sido especialmente difícil y salí con muy malas sensaciones. Me sentí superada y pensé que había hecho un mal examen, de hecho salí llorando y muy nerviosa. Sacar tan buena nota sido una sorpresa enorme.

¿Cuántas horas al día dedicaba a estudiar?

La preparación es muy intensa. Empezaba a estudiar a las siete y media de la mañana, hacía una pausa para comer y volvía a estudiar hasta las nueve de la noche. Intentaba ir al gimnasio por la noche para despejarme. En total, estudiaba entre 10 y 12 horas al día.

¿Es tan duro el MIR como lo pintan?

Es muy exigente, pero depende de cómo te lo tomes. Yo he tenido la suerte de hacer un buen grupo de amigos en Oviedo, lo que ha hecho que el proceso sea más llevadero. Nos apoyábamos mucho, salíamos a hacer excursiones los domingos y hasta salíamos de fiesta alguna noche. Es una experiencia dura, pero no es la peor oposición del mundo, porque al menos sabes que en uno o dos años puedes tener plaza. Me llevo un buen recuerdo de esta etapa, aunque no repetiría (ríe).

¿Cuál es la clave para conseguir una nota tan alta?

Creo que la constancia, la fuerza mental y el apoyo emocional son fundamentales. Hay días en los que no tienes ganas de estudiar, pero tienes que hacerlo igual, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Rodearte de buenos amigos y una red de apoyo también es clave, porque el proceso es largo y necesitas un entorno que te ayude a mantener la motivación. También es casi obligatorio recordar que una nota no define tu calidad como médico. Lo importante es dar la mejor versión de ti mismo.

¿Qué especialidad elegirá? ¿Se quedará en Mallorca?

Quiero quedarme en Mallorca, pero todavía no tengo claro qué especialidad elegir. Me gusta mucho Medicina de Familia, sobre todo por la experiencia que tuve en mis prácticas en el centro de salud de Son Pizà (Teresa Piqué), aunque es una especialidad infravalorada. Pero también me llaman la atención Endocrinología, Ginecología, Oftalmología o Pediatría. Tengo que pensarlo...

¿Es la primera médica de la familia?

Sí. Mi madre es enfermera y mi padre es policía. Están muy contentos, aunque lo pasaron mal cuando me vieron salir llorando del examen. Han sido un apoyo fundamental durante toda la preparación.

¿Qué le parece la propuesta del nuevo Estatuto Marco que plantea Sanidad?

Quiero ser cauta porque no estoy del todo informada, además todavía no he ejercido. Pero me parece un poco excesivo que se nos obligue a trabajar cinco años en la sanidad pública. La carrera de Medicina ya es muy larga y la formación del MIR también. Entiendo que el Estado quiera asegurarse de que los médicos recién formados trabajen en la pública, pero quizás cinco años sea un periodo excesivo.

¿Cómo está pasando estos días después del examen?

He aprovechado para quedarme unos días en Asturias con mi madre y hacer turismo. Ahora vuelvo a estar en casa, en Marratxí, haciendo mudanza y limpieza de mi habitación. También tengo algunos viajes antes de empezar a trabajar en mayo. Quiero disfrutar estas últimas vacaciones largas, porque cuando empiece la residencia, ya no tendré tanto tiempo libre.

La mallorquina Maria Úbeda, mejor nota de la UIB en el MIR 2025, en la foto de la orla. / Centrofoto

