Albert Salas dejará la dirección de IB3 y regresa este mes al Real Mallorca

La calma chicha en IB3 ha durado poco más de un año. La dimisión de su director general, Albert Salas (43 años), anunciada por él mismo en petit comité antes de Navidad, ya tiene fecha de formalización. El periodista prevé que uno de sus últimos actos en ejercicio del cargo sea el próximo 20 de febrero, su comparecencia en la comisión de control de la radio y televisión autonómicas, en el Parlament, convocada para ese día. Lo que ocurra en el canal autonómico después de su salida es incierto, desde una leve marejada a un temporal.

Tras su paso por el ente público, en el que ha estado desde mediados de noviembre de 2023, profesionalmente Albert Salas vuelve al Real Mallorca. El periodista mantiene una excedencia en el club bermellón como director de comunicación, aunque está por definir su nuevo cargo y funciones.

El lunes el Govern fue informado oficialmente por Salas de su salida. Es una decisión que no comparte y que no ha sentado bien en el Consolat. El PP deberá iniciar ahora el proceso de relevo. No lo tendrá fácil, habida cuenta que está en minoría y necesita el apoyo de otro partido para sacar adelante el nombramiento del sustituto.

En Son Bugadelles, sede de IB3 TV, y en los estudios radiofónicos de Manuel Azaña, la renuncia de Salas genera incertidumbre y no poca preocupación. Por cierto que el todavía director general no comunicó su marcha ayer en el comité de dirección del ente, lo que no se considera de recibo.

Propone a Barjacoba

Hay varios candidatos que se postulan para suceder a Salas, con un perfil ideológico de derechas mucho más acentuado que el del director general saliente. No hay todavía una decisión al respecto. Tampoco se descarta poner finalmente un perfil más de gestión al frente de la cadena pública, en lugar de un periodista como en los últimos años. Salas ha dejado caer como propuesta que asuma el cargo el actual director de IB3 Ràdio, su amigo Dani Barjacoba. El nombre de la directora de informativos de la cadena, Silvia Pol, también ha salido a colación entre algunos cargos del PP.

Los motivos que esgrime Salas para abandonar el cargo son principalmente cierto hartazgo y falta de motivación. Internamente, ha confesado que esperaba sentirse más apoyado por el personal de IB3, si bien no han trascendido grandes polémicas durante su mandato.

Su llegada al ente se produjo tras la dimisión del conocido periodista Andreu Manresa, quien ocupó el cargo durante ocho años. A mediados de diciembre del año pasado, Albert Salas sorprendió a su equipo al trasladarles su intención de dejar la dirección general. En un tuit publicado poco después de que trascendiera su anuncio de dimisión, reconoció su «cansancio después de un 2024 agotador».

Nacido en Binissalem en 1981, Albert Salas fue designado como nuevo director de IB3 el 14 de noviembre de 2023 tras lograr en segunda votación la mayoría de votos absoluta para su elección. Salas fue el candidato propuesto por el PP y logró el voto favorable de los diputados populares, Vox, Més per Mallorca y Més per Menorca. n