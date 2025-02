Prohens copia la ‘percepción’ al PSOE

Un exconseller socialista de Turismo, Celestí Alomar, acuñó el presciente «esto se nos ha ido de las manos». Durante los ocho años del Pacto de Progreso, era evidente que el sobreturismo aplastaba a Mallorca y que la izquierda no haría nada al respecto. Después de proclamar engañosamente que «Balears ha llegado al límite», Marga Prohens se acomoda asimismo en el perezoso «es una percepción de saturación» del PSOE.

Prohens ni siquiera copia la «percepción» a su predecesora, sino al fácilmente olvidable José Hila, donde hasta escribir su nombre suena a maldición. Armengol apadrinó a cambio el histórico «turismo es democracia», y solo se relacionó con hoteleros durante ocho años, la mimetización presidencial fue tan perfecta que acabó pagando las camas elevables de los hoteles. Con dinero ajeno, claro.

Prohens tampoco tiene solución, con el problema adicional de que se le nota demasiado la mezcla de incomodidad, incapacidad y miedo en dirección al pánico. Su único objetivo era que transcurrieran los meses sin adoptar decisión alguna, las famosas Mesas pasarán a la historia junto al ‘Titanic’. Por desgracia para el Govern PP/Vox, la situación no se ha aliviado milagrosamente con su llegada al poder. Olviden la percepción y atiendan a los datos.

Si España recibiera el mismo número de turistas que Balears en proporción a su superficie, inscribiría anualmente a dos mil millones de viajeros, cuando en la actualidad no llegan a cien. Queda claro, incluso para un político balear de PP/PSOE, que esa cifra estatal sería considerada inasumible y obligaría a adoptar medidas de emergencia. En Mallorca se recibe con aplausos de Prohens, más el insulto a quienes sufren la agresión de que se dejan guiar por percepciones.

Dicho de otra manera, Balears recibe a veinte turistas por cada viajero que llega al resto de España. La cifra no impresiona a una presidenta que se desplaza en coche oficial a Son Sant Joan para un viaje privado, pero golpea con dureza a los ciudadanos de a pie, extranjeros en su tierra por datos y no por percepciones. En cuanto al «tiempo muy justo» para aumentar la ecotasa, tanto Santorini en los cruceros como Venecia en los canales multiplicaron el impuesto de la noche a la mañana. El Govern ha de demostrar que no ha llegado al límite.

