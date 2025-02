El mallorquín Gerard Cañellas se convierte en el Emprendedor del Año en Baleares

El mallorquín Gerardo Cañellas Pujol ha sido galardonado esta tarde con el Premio Emprendedor del Año en Baleares, que le permitirá participar en la final del Premio Emprendedor del Año 2024. Organizado por la consultora Ernst & Young (EY) y patrocinado por Julius Baer, en colaboración con IESE, la gala se ha celebrado en la Sala del Baró del Castillo Hotel Son Vida.

Cañellas abrió en 2009 Perfume's Club y Engel, una perfumería online que ya en 2023 superaba los 140 millones de facturación anual. Se trata de un negocio familiar, ahora ya en manos de la tercera generación, y que cuenta con más de 100 empleados. La marca ofrece más de 80.000 referencias, más de 3.000 marcas y opera en 23 mercados ofreciendo más de 95.000 productos de belleza.

En su discurso, el mallorquín ha destacado como pilares fundamentales de su trabajo "la creatividad, la determinación y el compromiso" y ha asegurado que es "un gran orgullo y un gran honor" para él recibir el galardón. Sin embargo, también ha explicado que su negocio ha tenido que deslocalizar su logística porque en Mallorca los costes son muy elevados a la hora de mover la mercancía, por lo que ahora se distribuye y almacena en Madrid.

El premiado también ha resaltado los valores heredados de su familia: "Gracias por los valores que me han inculcado desde pequeño y que han permitido que hoy ser el emprendedor que recoge este premio”, y ha añadido que “el éxito no es el destino, sino un camino que se construye cada día y además me apasiona hacerlo”.

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha hecho entrega del premio, ha destacado que “este ejemplo de superación personal y empresarial resulta todavía más satisfactorio al tratarse de un proyecto empresarial nacido en esta ciudad, en Palma.” Además, ha añadido que “nuestra ciudad se afianza como tierra de grandes oportunidades de presente y de futuro” y ha resaltado la labor empresarial del premiado: “En Gerardo Cañellas tenemos el ejemplo paradigmático de la capacidad emprendedora que anida el ADN de los empresarios”