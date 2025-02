Julio César Lalama Galán: "La voz de los votantes ecuatorianos en el exterior debe ser oída"

¿Por qué deberían votar los ecuatorianos que viven en Baleares en estas elecciones?

Las razones son muchas, variadas. Algunas son de tipo personal, por la familia que tienen en el país, pensando en ellas, por civismo, pensando en ellos mismos que buscan para el Ecuador mejores días. Y también por cuestiones que afectan al conjunto del país. Cuando los votantes que están empadronados en el exterior hacen uso de su derecho logran algo importantísimo: que su voz se oiga. Se genera transparencia y una mayor cantidad de personas que han elegido a estas dignidades, lo cual hace que la democracia en su conjunto se vea reforzada.

¿Cuántos ecuatorianos viven en las islas y cuántos están llamados a votar?

Según el Instituto de Estadística de Baleares, tenemos más de 25.000 registrados, pero calculo que hay algo más de 30.000. Somos la cuarta posición de migrantes en población en Baleares, la misma que en el conjunto de España. De estos, están empadronados para el proceso electoral alrededor de 6.980 votantes. En las anteriores elecciones cerca el 48% del censo eran hombres y el 51% mujeres. Actualmente alrededor del 43% son hombres y el 56% mujeres.

¿Le parece escaso el censo electoral con respecto a la población que hay en Baleares?

Es un tema relativo. Yo creo que estadísticamente es bueno aunque podría mejorarse y llegar a aumentar en un 50%. Hace dos años éramos 5.100 censados ahora estamos por los 6.900. Entonces, si la gente gana ese interés en registrarse, en unos 5 o 6 años, puede que tengamos la cifra que mencioné al principio.

¿En qué cifras se sitúa la participación?

Voy a dar una referencia. Históricamente han votado un 25% de los empadronados. Sin embargo, en las últimas votaciones, en la presidencial que hubo en octubre de 2023, tuvimos una participación del 38%, aproximadamente. La más alta a nivel de toda la historia. Y en las últimas del 2024, que fueron un referéndum y consulta popular, votó alrededor del 30%.

El lugar y el horario donder podrán votar los ecuatorianos en Mallorca

¿Donde se desarrollará la jornada electoral del 9 de febrero?

Solo hay un recinto electoral definido, el que queda en Palma, en s’Escorxador. De las 9 de la mañana hasta las 19 horas, tienen derecho a ejercer su capacidad de votar todas aquellas personas que están empadronadas. Es decir, si un ecuatoriano, viene de paso, está de turista, o ha vivido aquí mucho tiempo, pero nunca hizo el cambio de domicilio, no va a poder votar. Aunque se presente, no va a poder. Y a diferencia de Ecuador, no se entrega ningún certificado de presentación. Acá, o vota o no vota.

¿Qué otras cuestiones prácticas deben tener en cuenta los votantes?

Deben traer una cédula o documento ecuatoriano de identidad, que también puede ser el pasaporte ecuatoriano. Siempre documento ecuatoriano. Aquí es indistinto si está vigente o no. Lo importante es que sea documento original. Se le requiere que, preferiblemente, ya conozca cuál es su lugar de votación y vaya directo a la mesa que corresponde, recordando que son nueve mesas. En cada mesa va a haber tres personas. Ellas comienzan mucho más temprano para hacer la instalación de la mesa y después de las 19 horas, tienen la obligación, dentro del proceso electoral, de hacer el escrutinio

¿Ya no es posible inscribirse para votar en estas elecciones?

El proceso de cambio de domicilio electoral está abierto todos los días del año. Sin embargo, como muy bien dice, el proceso tuvo una fecha límite para lo que es el padrón actual. Para este 9 de febrero, el padrón se cerró el 11 de mayo del 2024, de lo cual se informó durante algunos meses y se hizo una campaña para que quienes tenían ese interés de votar lo hagan antes de esa fecha. Ahora sí se pueden cambiar, pero ese cambio aplicará para el año 2026 en adelante.

Los ecuatorianos elegirán a su presidente y los asambleístas

¿Qué van a votar en esta cita?

Son cuatro tipos de dignidades. Las principales, el binomio presidencial. Después tenemos los asambleístas nacionales, que son 15; los asambleístas por el exterior, que en el caso de Europa son dos. Y los últimos que son los representantes al Parlamento Andino, que son seis. Por lo tanto, nuestros votantes en el exterior van a recibir cuatro papeletas. Y deberán tener presente que tres de ellas, las de asambleístas y los parlamentarios andinos, deberán ser entregadas en una urna especial, que es de color café. Y solo la papeleta presidencial en la urna blanca. Evitar confundir o mezclar. Eso es importantísimo.

Los ecuatorianos en el exterior cuentan con sus propios representantes, ¿tanto es el peso de los migrantes?

Sí, son más de un millón y medio de votantes en el exterior. ¿Qué implica eso? Que es un grupo que debe ser considerado. Que su voz debe ser oída. Y en ese sentido se ha planteado la definición de lo que se conoce como asambleístas por el exterior. Se han definido tres regiones grandes. Son seis asambleístas en total. Dos por región. Dos por Europa, Asia y Oceanía. Dos por América Latina y África. Y dos por Canadá y Estados Unidos.

Julio César Lalama Galán junto al material electoral que se utilizará en los comicios del 9 de febrero. / GUILLEM BOSCH

¿Cuándo se estableció la comunidad de ecuatorianos en las islas?

El momento en el que vino la mayor cantidad de los migrantes a España y en especial a Balears, fue entre el año 1999 y 2005. Después hubo como una especie de migración de la migración. Es decir, algunos se ubicaron en la Península y, después de un tiempo, en 2008, 2009, hicieron el salto a Balears.

Homologación de titulaciones y reagrupación familiar

¿Qué cuestiones preocupan a los ecuatorianos de Balears?

A veces es homologación de estudios, pero parte del problema es por desconocimiento del proceso. En el consulado les damos el material y los contactos, y después regresan dándonos las gracias, porque pudieron resolver. Y la otra cuestión importante es la reagrupación familiar.

Los ecuatorianos residentes en Baleares acuden a votar en el referéndum por la seguridad y el empleo / Guillem Bosch

La importancia de emitir un voto informado

¿Qué mensaje quiere transmirit a sus compatriotas ante la celebración de las elecciones?

Invito a los ecuatorianos en Balears y a quienes conozcan a ecuatorianos a recordarles que este 9 de febrero hay proceso electoral de elecciones generales del Ecuador. Que hagan voto informado. Que consulten los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral. La página web de este consejo es www.cne.gob.ec. Y hay una aplicación que se pueden instalar desde Apple Store y Play Store. Lo importante es que lo hagan razonando el voto. Infórmense. Y con ello hagan que la representatividad que tengan cada uno de ustedes en el voto sea mayor. Al final esto va a mejorar las posibilidades que tenga el país.