Finca Serena tiene un expediente abierto en el Ayuntamiento de Montuïri por quejas vecinales por ruidos y fiestas

Finca Serena, el hotel cinco estrellas de Montuïri que tiene un expediente de infracción urbanística por varias obras ilegales abierto por la Agencia de Defensa del Territorio (ADT), dependiente del Consell de Mallorca, también trae de cabeza a los vecinos de la zona. En el Ayuntamiento de la localidad hay en marcha otro expediente por las quejas vecinales por ruidos y fiestas en la propiedad de Único Hotels, del empresario Pau Guardans i Cambós.

Por la actividad de Finca Serena, establecimiento que ha presentado un proyecto para legalizar las irregularidades urbanísticas y cuyos propietarios aseguran no haber hecho "nada ilegal", son recurrentes las quejas de los vecinos por las fiestas que empiezan por la tarde y en verano pueden terminar a las tres o las cuatro de la mañana, explica la alcaldesa de Montuïri, Paula Amengual. En el hotel se organizan bodas y con las celebraciones los invitados bailan alrededor de la piscina, con el consiguiente ruido que tienen que soportar en las casas aledañas. "No tienen licencia para hacer ese tipo de fiestas en el exterior", dice la primera edil ecosoberanista. Deberían circunscribirse al interior del local.

La alcaldesa advierte que no tiene "ningún interés en dificultar la actividad" del hotel, pero avisa: "El interés general va por delante del particular, no quiero que perjudiquen a los vecinos ni tampoco a la isla con construcciones ilegales".

Visitas de la policía

Por las continuas quejas de los vecinos y el irrespeto de la normativa por parte de la propiedad se ha abierto un expediente a Finca Serena. Los vecinos alertan a las autoridades y la policía local ha acudido "varias veces e incluso la Guardia Civil de Vilafranca". La alcaldesa acota que dado el pequeño tamaño de Montuïri no hay agentes de la Policía Local disponibles todo el día, por lo que se recurre a los guardias civiles, aunque no es un asunto de su competencia. En ocasiones ha cesado el ruido, pero una vez que se marcha la autoridad se retoman las celebraciones.

Desde la gerencia de Finca Serena se ha tratado de mediar con los vecinos para avisarles de cuándo hay fiestas, pero estos les han manifestado estar en desacuerdo con tener que soportar el ruido excesivo. Ante una situación que se repite el Ayuntamiento ha iniciado el expediente contra el hotel.

Mientras tanto desde Único Hotels se alega que "jamás" han hecho "nada ilegal, ni es nuestra intención", en relación con las infracciones urbanísticas o las fiestas ilegales que denuncian los vecinos. "Si ha habido alguna sanción ha sido por puro despiste. No se organizan fiestas ilegales en Finca Serena", aseguran. "Llevamos ya años en la isla con una clara intención que es parte de nuestra filosofía: desarrollo turístico respetuoso y sostenible, con muchas medidas de cuidado extremo del entorno", continúan desde la compañía hotelera y apuntan a su programa de responsabilidad social.

