ANPE pide priorizar "la calidad educativa" al aumentar las titulaciones que permitirán dar clases

Ampliar el número de titulaciones que permitirán dar clase supone cambiar las reglas del juego e iniciar una nueva era, un hecho que está generando incertidumbre entre las fuerzas sindicales, que, ante el hecho incontestable de que faltan profesores de varias especialidades, finalmente han apoyado la medida en mesa sectorial de Educación pero con ciertas reservas (de hecho se hará una comisión de seguimiento para supervisar qué efectos o situaciones se dan) y críticas a posteriori a través de los medios. Desde ANPE han subrayado hoy que la prioridad debe ser "cubrir plazas" pero también "la calidad educativa".

El sindicato así se pronuncia en un comunicado después de las alertas hechas públicas desde STEI y SIAU, que temen que ampliar las titulaciones que habilitan para dar una u otra especialidad puede perjudicar la calidad de la enseñanza. ANPE ha dicho sentirse "sorprendido" con las reacciones de algunos sindicatos "que ahora se preocupan por un supuesto intrusismo, después de haber apoyado medidas en el pasado, como que licenciados en humanidades con un B2 del idioma pudieran ser profesores de lenguas extranjeras". Según su comunicado, "lo más inaudito" es la crítica de varios de ellos después de que durante el proceso de estabilización obtuvieran plaza "después de participar indiscriminadamente en 28, 43 o hasta 100 especialidades, estabilizando en materias no afines a su titulación y sin experiencia, beneficiándose de una plaza a la que no se tienen que incorporar por no tener fase de prácticas y estar liberados". Para ANPE esta manera de proceder "no es responsable". Han lamentado que estos “casos aislados” han desprestigiado el proceso de estabilización de otros.

"La falta de profesorado ocurre en todos los territorios y se acentúa todavía más en Baleares por el tema de la insularidad", recuerda la entidad, que por ello insiste en mejorar las condiciones laborales, aumentar las plazas de máster del profesorado des de la UIB y fomentar el conocimiento de la profesión docente en el campus universitario.

ANPE también se ha pronunciado sobre el tema de la formación permanente, después de que el STEI criticara el riesgo de que se "mercantilizara" con ella a través de cursillos: “La propuesta actual de baremación puede suponer una mercantilización de la formación continua, con profesorado novel que se ve obligado a hacer un gran gasto personal por unos cursos que, a menudo, son de baja calidad", indicó la primera fuerza sindical. ANPE responde en su comunicado señalando que "no es el modelo que quieren", pero era el que ya había cuando llegaron y por ello, aseguran, han pedido "potenciar la experiencia y el hecho de opositar como garantes de la posición en las listas, considerando que del resto del baremo no era conveniente quitar ningún punto a nadie para no perjudicar a ningún docente interino que ha elegido de manera voluntaria su itinerario formativo".

Respecto a la Mesa Sectorial sobre interinos celebrada el lunes y cuyas consecuencias aún colean, desde ANPE se muestran "preocupados" por las substituciones que quedan sin cubrir en los diferentes procesos semanales y por ello respaldan medidas como la nueva zonificación, para evitar renuncias y que las bajas se cubran lo antes posible. Piden además aumentar los grupos de sustitución exprés (contratar un curso escolar entero a un docente y que semanalmente vaya a substituir aquellas bajas de corta duración que no salen en ningún trámite). También ponen el acento en la tutorización para potenciar el itinerario público, establecer cambios leves en el baremo y facilitar el cambio de disponibilidad para flexibilizar este proceso.