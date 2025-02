Prohens y Vera se apoyan en la autonomía de los centros para hacer frente a las presiones de Vox en Educación

La autonomía de los centros escolares de Baleares está sirviendo de escudo al Govern balear frente a las presiones de Vox, que ha comenzado el nuevo curso político centrado en criticar las decisiones educativas del Ejecutivo, como ya ocurrió con la aplicación del plan lingüístico pactado entre PP y Vox. La presidenta, Marga Prohens, ha hecho alusión a este hecho cuando la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha preguntado si se plantea el cierre de los baños mixtos en los centros educativos.

"Por normativa estatal, la organización interna de los centros corresponde a cada consell escolar. En los proyectos de infraestructuras que inicia el Govern, los centros vienen equipados con un baño para cada sexo", aclara la presidenta.

En cuanto a las críticas de Vox, Prohens asegura que con su trayectoria política en el Congreso "no me puede acusar ni de 'woke' ni de no haber luchado contra el borrado de la mujer por parte de las falsas feministas de izquierdas".

En este sentido, la dirigente popular reivindica los nuevos currículums educativos siguiendo las propuestas del grupo de expertos estatal para "volver a poner la excelencia y el esfuerzo" en el centro del sistema educativo: "Se reduce el uso de las pantallas en las aulas y ponemos más horas de Matemáticas y materias lingüísticas para reforzar la expresión oral y escrita de los alumnos".

Educación respeta los proyectos lingüísticos

Apenas unos minutos antes, el conseller de Educación, Antoni Vera, también ha defendido la autonomía de los centros educativos para decidir su proyecto lingüístico ante las exigencias de Vox de que los alumnos puedan hacer los exámenes en español.

Vera recuerda que esta es una competencia de los propios colegios, no del Ejecutivo: "Teniendo en cuenta la normativa vigente, la lengua de las pruebas de evaluación en materias no lingüísticas será la establecida en el proyecto educativo del centro".

De esta forma, el conseller insiste en que la autonomía de centro viene consagrada por la propia Constitución, así como en la normativa estatal y autonómica. "Los centros son autónomos a la hora de elaborar sus líneas pedagógicas y las pruebas de evaluación forman parte de este proyecto. La Conselleria vela porque se cumpla la normativa vigente y lo establecido en los proyectos específicos de cada centro", defiende el titular de Educación.