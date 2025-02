Prohens pone en valor la actividad turística de Baleares: "Supone el 80% del PIB, no jugaré con el pan de los ciudadanos"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto en valor la actividad turística en Baleares, señalando que no tomará medidas contra la saturación turística "en base a percepciones, filias o fobias personales". La líder popular, quien ya advirtió hace unas semanas que "los tiempos son muy ajustados" para subir la ecotasa este verano, ha vuelto a incidir en la necesidad de contar con datos para afrontar la transformación del sector en las islas. "El turismo supone el 80% del PIB en Baleares, no jugaré con el pan de los ciudadanos. La transformación del modelo económico y turístico de estas islas no se hará de un día para otro, este Govern va a actuar desde la responsabilidad", ha recalcado Prohens.

La presidenta ha incidido en que "la hoja de ruta del Govern no ha variado", por lo que presentará su propuesta contra la masificación el próximo 27 de febrero en el Pacto por la Sostenibilidad. Un planteamiento donde se incluirá el porcentaje concreto para la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), aunque de momento no ha querido adelantar la cifra. Asimismo, Prohens ha asegurado que durante el 2024 Baleares "consiguió crecer más en valor que en volumen, con el incremento de visitantes centrado sobre todo en los meses de fuera de temporada".

La líder popular ha detallado que el Govern actuará este verano "por primera vez en la costa con un servicio de vigilancia del mar y el litoral", con una flota de 22 embarcaciones "para garantizar el fondeo correcto y la seguridad de bañistas y navegantes".

Subida de la ecotasa

En cuanto a la subida de la ecotasa, el vicepresidente Antoni Costa ha reiterado que "el tiempo es muy justo" para que sea una realidad este mismo verano, aunque por el momento no se descarta. Cabe recordar que la propia Prohens ya se manifestó en esta misma línea en Fitur: "Vamos a ver cómo son los tiempos, la verdad que son muy ajustados, era muy importante hacer esta fase de diagnóstico y darle todo el tiempo que se necesitara porque es clave para poder acertar en las medidas".

Por otro lado, Costa también ha echado en cara al Pacto liderado por Francina Armengol que no tomara ni una medida para afrontar esta problemática. "Ustedes han contribuido a que se esté cerca de batir la cifra de 20 millones de visitantes", ha determinado, en alusión al PSIB-PSOE. Además, el vicepresidente ha denunciado que el Ejecutivo de Armengol "autorizó 115.000 nuevas plazas turísticas en Baleares".

Críticas de la oposición

Por su parte, tanto PSIB-PSOE como Més per Menorca se han mostrado muy críticos con la forma de actuar del Govern respecto a la saturación turística. En el caso del portavoz de los escosoberanistas, Josep Castells ha denunciado que la Mesa para el pacto social "es una cortina de humo" y que todavía no se ha tomado ninguna medida concreta para solventar esta situación.

Un argumento que también ha compartido el portavoz socialista Iago Negueruela, preguntando a la presidenta "qué ha pasado" en los últimos meses y "quien la ha llamado para decirle que para este verano no tiene que haber medidas", a lo que ha añadido que "cualquier decisión tendrá que pasar por este Parlamento y no están negociando con nadie". Cabe recordar que tanto PSIB-PSOE como Més ya han abandonado el Pacto por la Sostenibilidad Turística, así como entidades sociales como el GOB o el Fòrum de la Societat Civil.