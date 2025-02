Prohens niega que haya un "clima general" de discriminación lingüística: "Las dos lenguas conviven perfectamente"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, niega que exista en Baleares un "clima general" de discriminación lingüística y asegura que "no se pueden utilizar casos particulares" como la amenaza a un cliente que hablaba catalán en una gasolinera de Mallorca para "generar crispación" al tratarse de "comportamientos que tienen más que ver con faltas de educación": "Es peligroso hacer entender cualquier otra cosa".

En una de sus intervenciones en el Parlament, Prohens reivindica que actualmente el bilinguismo se vive con "absoluta normalidad" porque en Baleares las dos lenguas, castellano y catalán, "conviven perfectamente", y defiende que "todo el mundo es libre de hablar en la lengua que quiera".

En este sentido, acusa a la izquierda, principalmente a Més per Mallorca, de "generar crispación" con esta cuestión mientras reitera que Baleares es "una tierra de gente tranquila y respetuosa" donde todos los ciudadanos "nos entendemos".

La presidenta también afirma que "no me encontrarán nunca en la confrontación lingüística" y destaca que el Govern "respetará los derechos lingüísticos" de los ciudadanos "sea cual sea su lengua", además de actuar "cuando tenga que hacerlo dentro de sus competencias".

Prohens, además, ha ofrecido datos del servicio responsable de tramitación de quejas por vulneración de derechos linguísticos. En 2024 se tramitaron 21 expedientes: 17 por falta de documentación o por no ser atendido en catalán; dos por falta de documentación o por no ser atendido en castellano, y dos en los que se veían afectadas las dos lenguas. Actualmente, hay 15 expedientes que se encuentrean en tramitación y 6 que ya se han respondido. De todos ellos, 8 serían casos de "supuesta" discriminación lingüística. "Datos frente al relato, no hay que hacer de la lengua un elemento de crispación en las islas", concluye la presidenta.