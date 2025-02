Juan Miguel Ferrer: «Esto no es Africa y la calidad de los restaurantes de Baleares es buena»

El presidente de la patronal Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, considera que el cuadro que queda dibujado con los datos de la inspección de Seguridad Alimentaria, con una mayoría de locales que no pasan del aprobado rascado, no refleja la realidad del sector balear, del que afirma que el nivel de calidad es bueno y que bajo ningún concepto puede ser comparado con el del norte de Africa, en referencia a alguna declaración realizada en este sentido. «Nosotros no vemos el mapa tan mal como ellos», insiste.

Ferrer no oculta que la restauración de las islas tiene un problema de desembarco en verano de personas que gestionan algunos establecimientos sin tener la menor pretensión de dar un servicio de calidad, sino solo de enriquecerse para luego desaparecer, pero subraya que se trata de una minoría.

También asegura que los casos de sobrecarga de trabajo de algunas de sus plantillas se limita a algunos fines de semana del verano, pero que no puede ser considerada como una situación extendida.

Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración-CAEB / G. Bosch

Sector maduro

«Somos un sector maduro que tiene una clara voluntad de cumplir con la normativa vigente», afirma.

El presidente de Restauración-CAEB pone de relieve que la oferta del archipiélago es buena, pero coincide con la jefa de Seguridad Alimentaria respecto a la necesidad de elevar la colaboración entre ambas partes, y en mejorar la formación y la información que se facilita, pero afirma que ésta debe de ser «amigable».

De este modo, Ferrer recuerda que ya existe un sistema de autoevaluación para que los propietarios del negocio puedan medir la situación de sus establecimientos, pero que eso no ha dado pie a que se puedan evitar por esta vía posteriores inspecciones.

Atomización

Pero al mismo tiempo señala que el sector de la restauración esta enormemente atomizado, formado por un altísimo número de pequeñas empresas, de ahí que también ponga en valor la necesidad de que pueda acceder a la mayor información posible para elevar la «cultura» en torno a la seguridad alimentaria.

Por ello, asegura que se mantienen contactos con la conselleria de Salud para incrementar las iniciativas que permitan elevar los niveles de formación en esa materia.

