El PP carga contra Armengol por negar la ruta entre Argelia y Baleares: "No hay más ciego que el que no quiere ver"

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlament, Marga Durán, carga contra la expresidenta del Govern y líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, por negar que exista una "ruta consolidada" entre Argelia y Baleares, además de "afirmar la gran mentira de que el 94% de los migrantes" han llegado de forma legal y regulada: "Es evidente que no hay más ciego que el que no quiere ver".

"La mayoría de la migración no es irregular, y es importantísimo afianzar esta realidad, porque los prejuicios la distorsionan. En los últimos diez años, el 94% de los migrantes que han llegado a España lo han hecho de forma legal y regulada para encontrarse con su familia, para estudiar o para incorporarse al mercado laboral. A su vez, es importantísimo afianzar que la migración constituye una fuente de riqueza mútua entre los países de origen y de destino en una Europa donde en 2023 el 63% de las pequeñas y medianas empresas en Europa tuvo dificultades para encontrar personal adecuado", aseguró la dirigente socialista hace unos días.

El PP exige al Gobierno de Pedro Sánchez que dé prioridad a este asunto en su agenda política y liderar en la Unión Europea "cambios en la gestión de las rutas migratorias", así como "perseguir de manera eficaz" a quienes promuevan y se lucren con la entrada, la circulación y la estancia irregular de los inmigrantes.

Asimismo, Durán insiste en la necesidad de dotar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares de los "medios suficientes y de los reconocimientos económicos que dignifiquen su trabajo", como la equiparación salarial real con otros cuerpos autonómicos y la actualización del complemento de indemnización por residencia.

La popular también pide a todos los grupos parlamentarios que se posicionen a favor de exigir a Sánchez más "medios materiales y humanos" para luchar contra la inmigración irregular y señala que en el PP "no vamos a permitir que el Gobierno siga negando que se haya consolidado la ruta argelina de acceso a la Unión Europea a través de nuestras islas".

Vox no cree al PP

Desde Vox desconfían del posicionamiento del PP en materia de inmigración y califican al partido de Prohens de "veletas", por lo que piden "coherencia" al entender que "no encaja que defiendan una PNL instando al Gobierno a reconocer la ruta argelina como consolidada y, después, regularizan, a nivel nacional, porque se lo pide Sánchez y el PSOE, a más de 750.000 inmigrantes".

La portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, reclama la "devolución y deportación de todos los inmigrantes ilegales y, sobre todo, de los que hayan delinquido, además de una frontera de puertas cerradas, y no abiertas a cualquiera que entra en el país, sin ningún tipo de certificado de antecedentes penales". Todo ello mientras crítica a los populares por "sostener" a Pedro Sánchez. "No podemos tener una oposición a nivel nacional y un Govern aquí en las islas que dice una cosa por la mañana y la contraria por la tarde. Esto se llama ser veletas y a nosotros no nos encaja", asegura Cañadas.