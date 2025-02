Més denuncia "las agresiones lingüísticas" que sufren los catalanoparlantes en Baleares

Més per Mallorca ha denunciado públicamente "las agresiones lingüísticas" que sufren las personas que hablan catalán en Baleares. Así lo ha señalado el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, a raíz del incidente sufrido la semana pasada en una gasolinera donde una persona amenazó e insultó a un cliente por hablar en catalán. "Cada vez sufrimos más agresiones lingüísticas los que utilizamos el catalán en nuestro día a día. Está claro quien fomenta esta agresividad, son los que quieren atacar nuestra lengua y que creen que pueden crecer electoralmente creando problemas de convivencia", ha argumentado Apesteguia.

Por ello, desde Més reclaman "respuestas" por parte del Govern de Marga Prohens para solventar la situación. "Su única propuesta hasta ahora ha sido eliminar la oficina de derechos lingüísticos. Pedimos que deje de blanquear a la extrema derecha anti mallorquina y que lleve a cabo medidas para fomentar la convivencia con presupuestos y servicio", ha expresado el portavoz ecosoberanista. Así, entre sus exigencias se encuentra la recuperación de la propia oficina de derechos lingüísticos.

"Es al revés"

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha asegurado que la situación "es al revés" de lo que denuncian desde Més per Mallorca. "Las agresiones lingüísticas las sufren las personas que no pueden estudiar en español y a las que no les responden en este idioma. Més siempre tiene que hacer estas comedias para arrancar el curso político", ha detallado Cañadas.