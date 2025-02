Los jubilados que no han podido disfrutar de los viajes del Imserso ahora pueden ir a Mallorca por 415 euros

Aquellos jubilados que no hayan podido reservar uno de los viajes que ofrece el IMSERSO, tendrán la oportunidad de visitar Mallorca durante una semana por 415 euros. Esta es la oferta, con plazas limitadas, que El Corte Inglés pone a disposición de los mayores de 60 años durante todo el 2025. Los servicios que se incluyen en el precio final son:

Vuelos en clase turista, tasas aéreas y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

7 noches en hotel 4* en régimen Todo incluido

Seguro de viaje

Gastos de gestión reservando a través de la web o servicio telefónico de El Corte Inglés

Mallorca es uno de los destinos más demandados por los turistas mayores, ya que ofrece todo lo necesario para pasar unos días tranquilos en un entorno privilegiado y también, es de los primeros en quedarse sin plazas. Por eso, El Corte Inglés entra a competir con el IMSERSO y ofrece alternativas para aquellos que quieren pasar unos días de vacaciones en la isla sin gastar mucho dinero.

Los viajes organizados para jubilados no solo presentan la problemática del número de plazas, sino también la del estado de los hoteles donde se alojan. Algunos de ellos no cuentan con el personal ni los servicios que ofrecen en temporada alta por lo que no es extraño encontrar habitaciones que no reúnen las condiciones para recibir clientes. Esto ocurrió recientemente en un hotel a s'Illot, que se encontraba en obras el día que llegaba un grupo de turistas del IMSERSO.