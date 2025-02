La izquierda insiste en la necesidad de subir la ecotasa en Baleares este verano

La izquierda insiste en la necesidad de que el Govern de Marga Prohens suba la ecotasa este mismo verano en Baleares. Tanto el PSIB-PSOE como Més per Mallorca recuerdan que ambos ya han presentado sus propuestas para incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en las islas mientras el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, ambas formaciones se muestran muy críticas con Prohens después de que la presidenta anunciara que "los tiempos son muy ajustados" para aplicar la medida esta próxima temporada.

"El Govern dice que va apurado de tiempo y no sabe si llega para subir la ecotasa este verano pero legalizaron viviendas en suelo rústico a través de un decreto ley. Aquí si corrieron, pero con las materias tributarias que afectan al turismo parece que van ajustados de tiempo", ha expresado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. El ecosoberanista ha recordado que su formación ya presentó hace varios meses una propuesta en el Parlament para duplicar la tasa turística hasta los ocho euros por noche en hoteles. "Nuestro planteamiento sigue siendo el mismo y el Govern lo tiene encima de la mesa".

Asimismo, desde Més remarcan que no apoyarán ninguna iniciativa del Ejecutivo "que rebaje el impuesto turístico ni un segundo". Cabe recordar que la iniciativa que anunció Prohens durante el Debate de la Comunidad fue la de subir el ITS durante los meses de verano (junio, julio y agosto) y reducirlo durante la temporada baja (diciembre, enero y febrero) para ayudar a la desestacionalización.

El PSOE, hasta diez euros

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha recordado que el PSOE también registró como enmienda a los presupuestos generales de 2025 subidas del impuesto que duplican las tarifas actuales, pasando de los 2-4 euros a los 5-10 euros por persona y día. "Se ha producido un incumplimiento clarísimo de la palabra de Prohens, porque ahora anuncia una reunión del pacto por la sostenibilidad para el 27 de febrero en la que no habrá ninguna medida valiente y sólo se presentará un diagnóstico", ha explicado Negueruela.

El socialista ha censurado que "la gran valentía de la que presumía la presidenta ya no está porque no va a subir la ecotasa este verano". Ambos partidos, tanto Més como el PSOE, han abandonado el Pacto de Sostenibilidad Turística al no producirse "avances" para frenar la masificación en Baleares.