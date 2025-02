Ya hay fecha para la mesa que decidirá sobre el profesor condenado por acoso a un exalumno

Ya hay fecha para la mesa paritaria que decidirá si Miguel Roldán, profesor condenado por acoso a un exalumno, debe someterse a una evaluación psiquiátrica, tal y como adelantó este diario hace dos semanas.

El próximo 13 de febrero siete miembros de la Administración (de Educación y Salud) y siete representantes sindicales decidirán, en una medida inédita en la educación de Baleares, si Roldán debe pasar por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales para determinar si puede suponer un riesgo para sí mismo, compañeros o para terceras personas (alumnos y familias). Roldán está este curso dando clases en el CEIP Janer Manila y las familias de este centro, preocupadas, llevan meses movilizadas para intentar que no pueda trabajar como docente.Si prospera esa evaluación, según su resultado, podría suponer apartar al profesor de su puesto. Si Roldán se negara a realizarla, Inspección podría actuar y abrir un expediente sancionador.

"Se activa esta mesa paritaria por primera vez por las reclamaciones hechas por las familias , haremos todos lo que está dentro del marco legal", ha explicado el conseller de Educación, Antoni Vera.

De momento, los sindicatos no se mojan. Antes de convocar la paritaria, y tal y como marca el reglamento para estos casos, Educación solicitó un informe a la Junta de Personal Docente de Mallorca, conformada por STEI, ANPE, UOB, UGT y CCOO, pero ésta ha declinado elaborarlo alegando que no se considera competente. Según ha podido saber este diario, STEI y ANPE querían realizar el informe pero el resto de fuerzas sindicales no. Aun así, la convocatoria de la mesa paritaria sigue adelante. Preguntado por la postura sindical respecto a esta medida inédita en la educación de Baleares, Lluís Segura, del STEI, ha indicado hoy que deberán pronunciarse los técnicos de riesgos laborales.

La mesa se reunirá el próximo 13 de febrero telemáticamente. Por un lado, habrá siete representantes de la Administración (cargos como la directora general de Salud Pública, tres directores generales de Educación, un miembro de Inspección, el gerente del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral...) y por el otro siete representantes sindicales (de STEI, ANPE, Alternativa, UGT, USO, UOB y SIAU). Dado que se espera posición unitaria por parte de la Administración, será clave la postura de los sindicatos sobre si este docente condenado por acosar a un exalumno puede suponer un riesgo para otros niños. El reglamento recoge que se ha de decidir por mayoría absoluta. Si hay empate, la revisión no prospera.

Inspección educativa ha realizado un amplio informe sobre este caso, recopilando todo lo sucedido alrededor de este docente, incluyendo el episodio de acoso a un exalumno por el que fue condenado el pasado noviembre y otros hechos (como su presencia en el IES Son Pacs el curso pasado y sus intentos de contactar con otros antiguos estudiantes o la desaparición voluntaria, con una carta que parecía de suicidio, que protagonizó en la Navidad de 2023).

La postura de Roldán

Roldán por su parte tiene un recurso presentado contra la conselleria de Educación por haberle expulsado de la bolsa de interinos durante ocho meses en 2023 (en aquel momento él presentó un certificado médico para demostrar que no tenía ninguna “limitación psíquica incompatible con las funciones docentes”). Además, ha recurrido la sentencia por la que fue condenado por acoso (condena en la que el juez rechazó incluir la petición de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de inhabilitarlo como docente). El interino (que ahora mismo está de baja) también ha compuesto una canción y ha anunciado la publicación de un libro ('Inocente de mí') para defender su inocencia.

Las familias del CEIP Janer Manila, donde está trabajando desde noviembre, creen que una persona con su historial no debería poder seguir trabajando con menores, mientras que él defiende que lo que hagan los docentes con su vida privada "es su problema".