Educación y sindicatos negocian ampliar el abanico de titulaciones para paliar la falta de docentes

Educación y sindicatos están negociando ampliar el abanico de titulaciones que dan acceso a impartir determinadas especialidades en los institutos. Conselleria plantea modificar normativa y flexibilizar las condiciones para poder dar según qué asignaturas, además de evitar trabas burocráticas por titulaciones, ante la falta de docentes que afecta especialmente a determinadas áreas (como Matemáticas, cuyas bolsas de docentes disponibles se acaban en seguida).

Según el director general de Personal Docente, Ismael Alonso, la modificación que proponen evitaría situaciones sin sentido como que una persona titulada en traducción con ocho años de experiencia en Cataluña no pueda impartir aquí Catalán por el nombre de su titulación. Antoni Vera, el conseller, ha puesto de ejemplo también un ingeniero espacial, que no podría dar clases ahora (de Física, Tecnología...) por no estar en la lista de titulaciones reconocidas a día de hoy: "Y estaremos todos de acuerdo en que un ingeniero espacial está preparado de dar clases".

Por ello, han indicado, proponen incluir en la norma todos los grados universitarios y vincularlos a los 32 ámbitos de conocimiento existentes, fijando un mínimo de 6 créditos relacionados con la especialidad que se quiere impartir. Al incluir todos los grados, el titulado que no vea su título en la lista actual (por tener una denominación diferente, por venir de una determinada universidad...) no tendrá que hacer reclamaciones ni esperar un año para que introduzca su titulación en el sistema.

Este punto ha sido valorado como una modificación de gran calado. Desde el STEI, Lluís Segura, ha sugerido que al tratarse de un gran cambio y que puede derivar en situaciones "delicadas" que afecten a la calidad de la Educación quizás sería mejor negociarlo con tiempo y posponer su aplicación a dentro de dos cursos y no al próximo. Segura ha indicado además que mejorar las condiciones de los docentes sería otra manera de paliar la falta de profesionales de la enseñanza (ha considerado que la carrera profesional es pobre en comparación con otros colectivos).

Otra novedad que Educación quiere negociar de cara al futuro es la de que haya listas abiertas durante todo el curso, pero este punto queda de momento en suspenso.