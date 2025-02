El director del hotel de s'illot se disculpa ante los turistas del Imserso por el estado del edificio

El director del hotel de s’ Illot se ha reunido esta mañana con el grupo de turistas del Imserso, que el pasado domingo llegó a la isla y se encontró con un establecimiento turístico que no estaba en condiciones de recibir a clientes, ya que las habitaciones no estaban listas para poder entrar y la mayor parte del edificio estaba muy sucio. El domingo era el primer día que este hotel de tres estrellas, ubicado en primera línea de costa, abría sus puertas e iniciaba la temporada de este año. Y lo hizo cuando los trabajadores aún no habían terminado la limpieza de todo el hotel, que durante las últimas semanas se había sometido a labores de mantenimiento.

Uno de los turistas afectados por esta situación denunció el domingo que los pensionistas que habían contratado este paquete turístico se sentían engañados, porque no era normal que fueran trasladados a un establecimiento hotelero que no estaba preparado para recibir a los huéspedes. Explicó que, pese a que llegaron al hotel alrededor de las once de la mañana, hubo muchos clientes que no pudieron entrar en sus habitaciones, al no estar todavía listas y limpias, hasta alrededor de las seis de la tarde. Los clientes aceptaban que al tratarse del primer día del inicio de la temporada se podía entender una cierta improvisación, pero no que las habitaciones y el resto de instalaciones del hotel mostraran un lamentable estado de suciedad, ya que era evidente que ningún trabajador había limpiado las estancias donde iban a dormir los turistas del Imserso. Explicaron, por ejemplo, “que meterte en el ascensor da asco de lo sucio que está y es lamentable que los pasillos de las plantas haya montones de ropa y de cortinas tiradas por el suelo”.

La barandilla de la terraza, invadida de moscas / j.F.M.

El director convocó esta reunión para esta misma mañana. Se ha celebrado en el propio hotel y según algunos afectados, el responsable ha pedido disculpas por lo ocurrido en el día de ayer, sin dar más explicaciones sobre las razones por las que el hotel se encontrara en estas condiciones el mismo día que iba a recibir a sus primeros clientes de la temporada. El director se comprometió a compensar a estos clientes, pero no dijo de qué forma lo va a hacer. De hecho, los turistas han señalado que no están muy esperanzados en que esta compensación por los perjuicios que han sufrido vaya a ser una realidad.

Este grupo de turistas, de alrededor de unas 200 personas, procede en su mayoría de Barcelona y de Bilbao. Todos coincidieron en que el hotel de s’Ilot no estaba en condiciones para recibirles y mostraron sus quejas en la misma recepción, donde únicamente había una chica atendiéndoles que, además, era su primer día de trabajo. Se quejaron de que en ese momento el director no hiciera acto de presencia, a pesar de que se exigiera que acudiera para darles una explicación de lo que estaba ocurriendo. Más de uno de los turistas afectados llamó a la Policía, pero ninguna patrulla hizo acto de presencia.

Los baños de las habitaciones no se habían limpiado / J.F.M.

Uno de los afectados explicó que han decidido aceptar las disculpas del director, entre otras cosas porque no les queda más remedio que quedarse en este hotel, porque no se les ha dado la alternativa de buscar otro establecimiento. Además, el hecho de que se encuentren en una zona aislada de la capital, como es el núcleo de s’ Illot, donde apenas hay hoteles abiertos en estos momentos, también imposibilita el cambio de establecimiento. En cualquier caso varios de los afectados han presentado la correspondiente denuncia ante la agencia de viajes que organiza estos paquetes turísticos del Imserso.

Los afectados quieren que el incidente que sufrieron al llegar al hotel al final solo sea una anécdota, ya que lo importante para ellos es poder pasar unas buenas vacaciones y, a pesar del incidente a su llegada, quieren llevarse un buen recuerdo de su estancia estos días en Mallorca.