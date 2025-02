Cambios en la bolsa de interinos docentes: Vuelve el trámite de julio y Mallorca se divide en zonas

La conselleria de Educación negocia con los sindicatos cambios en la bolsa de interinos docentes, buscando entre otras cosas reducir al mínimo las renuncias y evitar la falta de profesionales para impartir algunas especialidades. Entre las principales novedades destaca que vuelve el trámite de julio (en el que se adjudicarán todas las vacantes del curso) y que Mallorca se dividirá en cinco zonas (los interinos podrán elegir un mínimo de tres y descartar de arranque dos).

De cara a la próxima convocatoria, se esperan 10.000 aspirantes para 6.000 vacantes, ha explicado el conseller Antoni Vera. Aquellos interinos que hayan trabajado este curso serán incorporados de forma automática al trámite. En julio se adjudicarán las vacantes para empezar el curso con unas listas "reales" y minimizando las renuncias: este curso 6.000 interinos han renunciado a la plaza que se les ha ofrecido, lo que a la conselleria le supone destinar muchos recursos y tiempo. En agosto los interinos que no hayan logrado vacantes se tendrán que volver a poner como disponibles para optar a cubrir las substituciones que saldrán en septiembre, en el trámite para cubrir bajas y excedencias.

Otra novedad es que los docentes podrán cambiar de disponible a no disponible cada dos meses y no cada tres. Asimismo se amplían las causas justificadas para renunciar a una plaza y no ser excluidos de la bolsa (se incluye ahora tener que hacer las prácticas de máster de formación de profesorado, embarazo y enfermedad grave).

Sobre la baremación se dará más importancia al hecho de aprobar una oposición y quedarse sin plaza (de 30 a 45 puntos como máximo). Se mantiene el peso de titulaciones y cargos (máximo 75 puntos) y se respeta la experiencia docente como valor principal sin límite de puntuación.

En cuanto a la zonificación Mallorca se divide en cinco zonas (Centro, norte, sur, este y oeste). Los interinos podrán elegir 3 pensando en sus posibilidades desplazamientos y conciliación. Las otras islas quedan como zona única cada una. Esta zonificación se probará el próximo año por primera vez. El director general de Personal Docente, Ismael Alonso, ha anunciado que se mantendrán las comisiones de servicio asignadas este curso a los docentes afectados por el concurso de traslados tras el proceso de estabilización que fueron destinados a otra isla.

Un tema que se seguirá negociando con los sindicatos es modificar qué grados permiten impartir qué asignaturas. Educación quiere modificar la normativa para ampliar el abanico y evitar que las listas de algunas especialidades queden vacías (como Matemáticas, por ejemplo).

Educación sigue negociando hoy lunes estas medidas en mesa sectorial.

[Esta noticia está en elaboración. Habrá ampliación]