Un grupo de turistas del Imserso denuncia el mal estado de su hotel en Mallorca

«Me parece una vergüenza que un hotel que tiene previsto recibir a un grupo de turistas no esté preparada para atender a sus clientes. Al llegar al hotel nos hemos encontrado con unas instalaciones sucias y repletas de restos de obras y las habitaciones sin hacer. Me parece una falta de respeto hacia sus clientes por la falta de previsión del hotel». Un grupo de turistas del Imserso que este domingo por la mañana han llegado a Mallorca para disfrutar de unas vacaciones de diez días han denunciado que se les ha trasladado a un hotel, ubicado en la zona costera de s’Illot, que no estaba en condiciones para recibir a los clientes.

Este hotel, según pudieron constatar los clientes, abrió sus puertas esta misma mañana para iniciar la temporada turística, pero lo hizo sin haber terminado todavía los trabajos de reforma y limpieza que se han realizado durante las últimas semanas.

Este grupo procede de Barcelona y de Bilbao y está formado por unas 50 personas. Los turistas han llegado a la isla alrededor de las diez de la mañana. Les recogió un autocar y los trasladó hasta s’Illot. La ubicación del hotel es excelente, al estar ubicado frente al mar, pero el establecimiento no estaba preparado para abrir y recibir a sus primeros clientes de la temporada.

Uno de los turistas detalló que desde la entrada se podía observar numerosas manchas de suciedad por la planta principal y cuando fueron atendidos por la única recepcionista, que precisamente también empezó esta mañana la temporada, les comunicó que tardarían bastante rato para entregarles las habitaciones, ya que todavía no estaban listas.

Las habitaciones del hotel fueron entregadas a los clientes con las camas sin hacer / J.F.M.

Los turistas tuvieron que esperar varias horas hasta que pudieron subir a sus estancias y muchos de ellos se encontraron con las camas sin hacer. Han denunciado que los pasillos estaban muy sucios, al igual que las puertas de los ascensores. Además, también se han encontrado con ropa de cama amontonada por los pasillos, así como numerosas cortinas.

Además de las camas sin hacer, los turistas se han quejado de que el suelo de las habitaciones, además de los muebles, estaban muy sucios.

Los turistas han exigido la presencia del director del hotel, pero no ha aparecido. Únicamente han podido quejarse a la recepcionista que les ha recibido a su llegada, pero los clientes han considerado que ella no era la responsable del estado del hotel. También se avisó a la Policía, pero ninguna patrulla hizo acto de presencia. Los turistas también se han quejado de la mala atención que han recibido durante el servicio de comida de este domingo a mediodía.