CCOO y UGT reúnen a un centenar de personas en Palma para reivindicar "los derechos sociales de las personas"

Los sindicatos CCOO y UGT han reunido a un centenar de personas, este domingo, en una concentración en la plaza de Cort de Palma, convocada en el marco de las movilizaciones organizadas a nivel estatal, para reivindicar "los derechos sociales de las personas".

En declaraciones a los medios, el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ha explicado que, a pesar del acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts el 28 de enero para salvar parte de las medidas incluidas en el decreto ómnibus, entre las cuales la revaloración de las pensiones, mantener las bonificaciones para el transporte público y las ayudas relativas a la Dana, los sindicatos han decidido mantener las concentraciones convocadas en todo el país, al considerar que, estos días, a raíz de que PP, Vox y Junts tumbarán el pasado 22 de enero en el Congreso el Decreto, se ha dado una situación que "no se debería de repetir", porque "es jugar con los derechos de las personas trabajadoras y de los pensionistas".

García ha recordado que en el decreto ómnibus que el Gobierno llevó al Congreso el pasado 22 de enero "había toda una serie de medidas sociales encaminadas a proteger a las personas trabajadoras pero también a los pensionistas" y ha lamentado que éstas decayeran "fruto de una mayoría de derechas".

En este sentido, el secretario general de CCOO en Baleares ha argumentado que los sindicatos han decidido mantener las movilizaciones, pese que esta situación se ha podido revertir, para "dar un aviso a los partidos políticos de que con los derechos de la gente no se juega" y exigirles que velen por "los derechos de los trabajadores y por las condiciones en las que éstos se encuentran".

"No se puede permitir el espectáculo que se dió en el Congreso, donde el tacticismo de los partidos políticos, llevó a una situación esperpéntica, que está devaluando la clase política, las instituciones y la democracia", ha añadido García, instando a los trabajadores a "denunciar esta situación" y a "fiscalizar lo que está haciendo el parlamento español en estos momentos" cuando "se han de sacar toda una serie de medidas sociales, entre ellas la reducción de jornada laboral, pero también los Presupuestos Generales del Estado" que, a su juicio, "han de salir adelante para dar soluciones a la mayoría social de este país y han de servir para proteger a la gente que más lo necesita", que "lo está pasando mal" pese a que "las grandes cifras dan buenos resultados de la situación económica".

Por este motivo, ha advertido el secretario general de CCOO en Baleares, los sindicatos seguirán "en la calle, tensionando" con próximas movilizaciones para la reducción en jornada laboral.

También, la portavoz de la comisión gestora de UGT en las Islas, Xisca Garí, ha explicado que los sindicatos han decidido salir a las calles para "protestar contra lo que ha pasado estos últimos días", ya que "las personas y sus derechos no pueden ser rehenes de luchas partidistas ni de intereses de algunos partidos políticos, y eso es lo que ha pasado con el decreto ómnibus".

"Los derechos de los trabajadores y de las personas vulnerables, como la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, el salario mínimo interprofesional o la ayuda a las personas que han sido afectadas por la DANA, han sido secuestrados por los intereses de distintos partidos políticos", ha criticado Garí, recordando que en este país "ha costado mucho" llegar a tener el nivel de prestaciones y pensiones que a día de hoy se tiene.

Por este motivo, y pese a que, en este momento, hay un nuevo decreto en la mesa que parece que va a salir adelante, la portavoz de la comisión gestora de UGT en las Islas ha considerado que éste "no es del todo suficiente, en todo España pero sobre todo en esta comunidad autónoma, donde hay un coste del nivel de la vida muy alto y ya no se puede negar el problema de la vivienda".

"En esta comunidad, los sueldos no son altos, no suben en consonancia con los precios y el coste del nivel de vida, los beneficios empresariales no se reparten y, por tanto, no hay repartimiento de la riqueza", ha lamentado al respecto Garí, exigiendo a los grupos parlamentarios que "sean responsables, cumplan su palabra y permitan que este decreto", pese a considerar desde UGT que "no es del todo sufiencte", finalmente "salga adelante".

"Pedimos que no se pongan más en riesgo los derechos de las personas, pedimos que se piense más en los intereses de éstas y no en los suyos propios, y también pedimos que no se bloqueen las instituciones, porque de este no bloqueo de las instituciones también depende que se pongan en marcha medidas que aún no se han puesto en marcha y dependen de la aprobación de los presupuestos".

Así, la portavoz de la comisión gestora de UGT en las Islas ha reiterado su petición de "responsabilidad, altura de miras y humanidad" a los partidos y a los propios políticos, ya que, a su juicio, hacen falta "buenas políticas públicas de cohesión social, por que es la única manera de que las personas estén protegidas".