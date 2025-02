Antoni Salvà, coordinador del Colegio Profesional de docentes: «Limitarse a aumentar las horas de una asignatura no mejorará los resultados»

Desde finales de 2024 es el coordinador del Colegio Profesional de Docentes, órgano único en España. En un momento en que se cuestiona la innovación educativa, Salvà es de los que opina que el problema precisamente es que se innova poco y sigue vigente el sistema transmisor de conocimiento a pesar de que "las viejas recetas ya no sirven". Defensor del "cambio radical" que supone la LOMLOE en la teoría, advierte de los efectos que tendrá aplicarla a medias como promueve el Govern. Defiende los currículos que contribuyó a hacer y que ahora serán sustituidos por otros que, denuncia, quitan autonomía a profesores y centros.

¿Cuál es el objetivo del Colegio Profesional de Docentes?

Lo primero, dejar claro que la docencia es una profesión. Luego, hay objetivos añadidos y es que a raíz de la movilización de 2015 vimos que cuando docentes de distintas etapas y especialidades hablábamos entre nosotros se creaba un aprendizaje mutuo. Hacía falta este espacio común y tener una representación institucional delante de la administración, gracias al Colegio estamos en la mesa de docentes y también en el Consell Escolar. También queremos crear un código deontológico y participamos con el ministerio en la elaboración de las especificaciones de las competencias profesionales.

Antes, hace 30 años, había muchas iniciativas de debate pedagógico, algo que se reactivó en la reacción al TIL, siguió con Illes per un Pacte.... y desapareció.

Sí, se desinfló mucho. Estos movimientos espontáneos son muy potentes, pero tienen su recorrido, hay un cansancio. Necesitamos tener esta voz común y este espacio institucional para que pueda tener continuidad. Es algo que no existía en España, tampoco hay asociaciones como las del norte de Europa. Antes nuestra voz además estaba fragmentada, distribuida entre varias asociaciones y colegios profesionales, en los que no estaban todas las especialidades que puede dar un docente con una titulación.

¿Cree mejor que los sindicatos se centren en derechos laborales y el Colegio en los aspectos pedagógicos?

Es complementario. El sindicato tiene un trabajo importantísimo en cuanto a condiciones laborales, salariales, son funciones muy definidas.

¿Por qué hubo reticencias de los otros colegios profesionales?

Supongo que pensaron que perderían colegiados. Ahora los colegios están pendientes de la renovación de la ley que los regula porque la UE dijo que algunos planteamientos chocan con la libre circulación de personas y de capital. Pero bueno, no nos pisamos.

No es obligatorio colegiarse, ¿cómo piensan crecer?

Tenemos un centenar de afiliados, no hemos hecho una gran campaña, estamos con el boca-oreja. Vamos poco a poco.

¿Qué opina de cómo se está desarrollando la LOMLOE?

Hay una disfunción entre lo que dice esta normativa y su práctica. En un papel se pueden escribir muchas cosas, pero para que haya un cambio de paradigma, el profesorado también lo tiene que asumir y la Administración tiene que promoverlo y ahora tenemos una Administración que desde el primer momento dijo que quería minimizar el efecto de la LOMLOE. Y decir eso no anima mucho a los profesorados y a los centros a hacer todos los cambios que exige la ley, que es pasar de una enseñanza fundamentada con objetivos operativos a una enseñanza fundamentada en el desarrollo de competencias, algo que requiere un cambio metodológico y organizativo que al final se está dando de forma muy limitada. Aquí [en el IES Binissalem] sí que hemos creído en esto, pero hay otros centros que no lo quieren hacer. Hay una disfunción, alimentada un poco por la Administración, esto ralentiza las cosas. Hay centros que hacen lo de siempre, solo han cambiado un poco el vocabulario. Después hay un pero, y es que llegan a Selectividad y aunque hay una orientación del Ministerio, estas pruebas no han cambiado, no son competenciales. Otra disfunción.

¿En Balears se aplicó con excesivo celo y rapidez la LOMLOE, fue el Govern Armengol más ‘lomloista’ que otras CCAA? Pienso por ejemplo en los informes de evaluación.

A ver, la Administración aplicó la normativa. Vio que efectivamente había un cambio que Baleares necesitaba. Pruebas como PISA y otras, que además son competenciales, mostraban un estancamiento. Es que no impulsar este cambio era incongruente. Realmente fue un cambio bastante radical. Luego llega un Govern nuevo que dice ‘es que esto no me lo creo’ y trata de minimizar lo que hizo el anterior... No creo que fuera un problema lo que hizo la Administración anterior, creo que es un problema lo que está haciendo la actual, incluso vulnerando la ley, en mi opinión.

¿En qué aspectos?

Por ejemplo, si está diciendo que no se pueden segregar los alumnos por ningún motivo, es difícil de entender que sí se pueda segregar por lengua. Si la ley dice que los criterios de evaluación de los currículums son los referentes para la evaluación, para mí tiene muy poco sentido volver a las notas trimestrales, como se ha hecho, y decir que es evaluación continúa, cuando todas las evidencias de investigación educativa te dicen que estas notas así ni promueven el aprendizaje ni la motivación, no son medidas de aprendizaje y tienen graves problemas fiabilidad y validez. Pero las mantienen porque es una manera de anestesiar el sistema.

Usted formó parte del equipo que confeccionó los anteriores currículos, que han sido criticados y modificados por el actual Govern, ¿ve justificadas algunas críticas?

El currículum tiene que ser un despliegue autonómico de un Real Decreto que es normativa básica. Por lo tanto, mucha diferencia no puede haber. Hicimos una propuesta minimalista dejando margen de maniobra y autonomía a los centros. Yo creo que el currículum estatal es excesivamente amplio, no íbamos a añadir más. Los anteriores currículos se hicieron muy rápido y puede que haya errores formales, pero llevaban solo dos años en vigencia, es muy poco tiempo para sacar conclusiones que justifiquen su modificación.

¿Y qué piensa de los nuevos currículos, cuyos borradores se presentaron la semana pasada?

De momento, solo con la nota de prensa, he visto elementos contradictorios: se habla de dar apoyo al profesorado y reforzar su autonomía, pero se limitan las horas de libre disposición de los centros. También se habla de dar una interpretación al criterio de evaluación, cuando son los docentes quienes deberían hacerlo. Van a la solución fácil, intentar aumentar las horas de impartición de materias, pero no hay relación entre el número de horas que alumno está en un pupitre, la cuestión es la calidad no la cantidad de horas que el alumno pasa allí, esto lo deberíamos tener superado. Me preocupa que el objetivo sea ‘mejorar en PISA’, el objetivo ha de ser mejorar el aprendizaje y si así mejoramos en las pruebas, pues bien.

Aumentan las horas de Matemáticas, después de las críticas de los profesores y las advertencias sobre lo difícil que era alcanzar las competencias necesarias y cumplir con el currículo, ¿se equivocaron aquí los anteriores currículos?

Los currículos de Matemáticas eran básicamente los estatales mínimamente adaptados aquí, que son muy amplios. El horario es el que es y no es un tema cuantitativo de aumentar horas, España es uno de los países donde se imparten más horas. No es una cuestión cuantitativa sino cualitativa, de qué se enseña, cómo se enseña, qué metodologías se usan...

¿Cómo ve la corriente que está creciendo a favor de primar el contenido y frenar la innovación?

En realidad, la innovación es algo muy puntual, no la hemos probado lo suficiente. En la práctica se sigue enseñando con un sistema transmisivo, algorítmico y reproductivo. Y por eso se explica el estancamiento en PISA. Hay una corriente conservadora general que también afecta a la educación, y hay familias vinculadas con movimientos elitistas y conservadores. Como las de Silicon Valley que decían que llevaban a sus hijos a colegios sin pantallas, que al final tampoco era tan verdad. Es una corriente conservadora reaccionaria que quiere volver ‘a lo de antes’. Pero es que ‘antes’ solo prosperaba un 40% del alumnado, muchos dejaban de estudiar muy pronto. Si nos interesa que la sociedad esté formada y la ESO es hasta los 16 años no podemos plantear un sistema elitista de clasificación, necesitamos un sistema de calidad que dé las máximas oportunidades a todo el mundo. Y esto también quiere decir que se ha de invertir más.

¿Se pueden mejorar los resultados sin aumentar los recursos?

Los países europeos invierten entre un 5 y un 6% del PIB en educación, nosotros estamos estancados en el 3,6. No se puede doblar de un año a otro, pero se tiene que ir incrementado. Hace demasiado que nos mantenemos en garantizar la escolarización sin hacer nada más allá. Piensa por ejemplo en los centros que tienen que renunciar a los laboratorios, las bibliotecas y los espacios comunes para tener aulas para dar clases, esto afecta a la calidad de la enseñanza y no tendría que pasar.

Antoni Salvà, durante la conversación con este diario / Guillem Bosch

¿Innovar ha sido la única manera que han encontrado algunas escuelas para atender al alumnado vulnerable y afrontar la diversidad?

La atención al alumnado vulnerable es muy importante. El pedagogo Pere Pujolàs hace el símil de que tú tienes que invitar a cenar a una gente, pero un amigo tuyo tiene intolerancias que no le permiten comer algunas cosas, entonces tienes tres opciones: no le invitas ese día; le invitas y le haces otro plato; o cambias el menú de todos para que todos puedan comer lo mismo. Esas tres opciones en educación serían la educación diferenciada (separar al alumno con necesidades en otros centros o clases); integrarlos, pero haciendo otra cosa distinta;o incluirlos, pensando un ‘menú’ que todos los alumnos puedan comer. Y ese plato no puede ser lo que se hacía hasta ahora, tienes que hacer otra cosa, las recetas de antes ya no te sirven, esto es muy exigente para los docentes e implica más formación y más recursos.

¿Coincide entonces con el comité de expertos convocado por Prohens en que si no nos centramos en el alumnado vulnerable no mejoraremos el sistema?

Sí, y es muy difícil. Poner más recursos es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que creer en el aprendizaje competencial e ir al aprendizaje profundo, a lo que realmente te queda. Alguien dijo que la educación es aquello que queda cuando has olvidado lo que te enseñaron en la escuela. Tiene sentido, la neurociencia nos dicen que para favorecer la memoria tenemos que saber controlar el olvido. Esto se llama aprendizaje profundo y se hace de forma social. Y es muy difícil cuando tienes 180 alumnos a la semana.

¿Qué hacemos con las nuevas tecnologías?

Hay que integrarlas como un recurso más, no sustituye absolutamente nada, pero nos ayuda. Es un recurso curricular porque hay una competencia digital que se debe adquirir. No se trata de verlo como algo aislado ni de adoptar una postura extrema, como si fuéramos amish. Los alumnos deben hacer un uso crítico de estos recursos. Es un error basarlo todo en la tecnología y hacer un uso sin control, pero también lo es prohibirlo por completo.

¿Ser docente es más complicado que antes?

Sí, antes el contexto era diferente, había menos alumnos y muchos de ellos estudiaban y seguían el ritmo establecido. Ahora, están todos en el aula y hay más alumnos con dificultades, atendemos a una mayor diversidad y debemos ofrecer un enfoque que funcione para todos.

¿Debemos prepararnos para la crisis de vocaciones docentes?

En Europa es fortísima y aquí llegará. Hay barrios de Berlín donde solo hacen clase 3 ó 4 días a la semana por falta de profesores.

