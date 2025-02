Educación aclara que el franquismo ya no se estudiaba en la ESO en la pasada legislatura en Baleares

Después de conocerse que ni el franquismo ni la guerra civil aparecen en el nuevo currículum de Historia de la ESO de la LOMLOE presentado por el Govern y se pasa directamente del tema Espanya del 1900-1939 al siguiente apartado, titulado El procés de democratització d’Espanya, la conselleria de Educación aclara que "no es cierto" que se haya quitado este periodo histórico, sino que en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) no aparece porque en el currículums de la LOMLOE no se incluye.

Asimismo, explican que en los últimos currículums que se aprobaron en la pasada legislatura, cuando gobernaba el Pacto de Francina Armengol, tampoco aparecía el franquismo y la dictadura, ya que según el Real Decreto se especifica que el franquismo y la dictadura se tienen que impartir en la asignatura de Historia de bachillerato. "No ha habido ningún cambio ni ninguna novedad", remarcan desde la conselleria de Educación.

Sin embargo, según relatan fuentes conocedoras del proceso a este diario, lo que ha ocurrido es que los currículums de años anteriores no eran tan especificos en la cronología, lo que generaba dudas entre el profesorado, por lo que en esta ocasión ha sido más sencillo detectar que el franquismo no se incluía explícitamente en el programa.

En este sentido, desde Educación ya indicaron que el decreto estatal que despliega los currículums no sitúa el franquismo en la ESO, sino que lo introduce directamente en Bachillerato, por lo que muchos estudiantes pueden acabar la educación obligatoria sin haber tratado con la dictadura. Todo ello mientras el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia más de un centenar de actos en 2025 para conmemorar los 50 años desde la muerte del dictador.

Nueve profesores del departamento de geografía e historia del IES Santanyí han presentado una alegación para que el currículum de ESO de la LOMLOE incluya la dictadura para que no se invisibilicen los 40 años de franquismo que sufrió el país desde el 1939 hasta el 1975.