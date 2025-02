Conflicto entre Consells: Mallorca desmiente que acepte la basura de Ibiza para incinerar en Son Reus

El conseller de Gestión Ambiental de Ibiza, Ignacio José Andrés, del PP, ha creado un conflicto con el Consell de Mallorca, también gobernado por el PP, tras manifestar esta mañana en el pleno que cuenta con "el visto bueno" de su homólogo mallorquín para trasladar a la capital de la Comunitat Autònoma la basura de Ibiza para su incineración. En respuesta al conseller socialista Víctor Torres, que ha recordado que la cadena pública IB3 publicó la negativa de Mallorca a asumir los residuos de las Pitiüses, Andrés ha afirmado: "El Consell de Mallorca en ningún momento, y hemos hecho la petición por escrito, nos ha transmitido que no quiere que le llevemos los residuos de Ibiza. Es más, yo personalmente estuve, con dos técnicas de la casa, reunido con el conseller de Medio Ambiente de Mallorca y sus técnicas y nos dieron el visto bueno".

Sin embargo, una portavoz del Consell de Mallorca lo desmiente y asegura que "en ningún caso se ha dado el visto bueno" y que, de hecho, esta opción ahora mismo ya está "descartada". La portavoz explica que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, planteó este asunto hace unos meses en la conferencia de presidentes de la Comunitat Autònoma, y ha insistido en que "no se contempla". No ha explicado las razones de la negativa de Mallorca.

Posteriormente, con el revuelo creado, una portavoz del Consell de Ibiza ha tratado de arreglarla la situación matizando que, al decir que contaba con "el visto bueno de Mallorca", Andrés quería decir que era para "explorar"esta vía, no que fuera porque estuviera ya de acuerdo en ello. En todo caso, según el Consell de Mallorca esta opción ya está descartada, y ahora mismo no hay nada que explorar. Para tratar de reconducir la situación, la portavoz del Consell de Ibiza apunta la posibilidad que Mallorca haya descartado al cien por cien esta posibilidad por "la confusión" que han generado las palabras de Andrés. "No queremos estar a malas con quien nos tiene que ayudar. Todo lo contrario. Si ha habido una confusión lo lamentamos, pero necesitamos estar en sintonía para analizar, con buena voluntad, todas las posibilidades que tenemos", ha agregado.

Pese a la insistencia del PSOE, Andrés rehusó manifestar en el pleno la posición del equipo de gobierno sobre qué alternativa es la más adecuada una vez que finalice la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, que, según el último informe de la comisión de seguimiento, se sitúa en 2028. Es más, el conseller de Gestión Ambiental destacó que, actualmente, se está trabajando en "la evaluación de las alternativas" y que la decisión «no se tomará a la ligera, sin una base técnica ni jurídica».

Dicho esto, Andrés dijo que en «las próximas semanas» se empezará el proceso de participación ciudadana para resolver dicha cuestión. Torres le reprochó que se está retrasando con respecto a las fechas inicialmente anunciadas. «El reloj pasa. Hace seis años que hablamos de este tema y llegan muy tarde porque ya deberían estar trabajando en la solución», recalcó el conseller socialista.

Andrés señaló que sobre la mesa hay varias alternativas: trasladar los residuos fuera de la isla (debería ser la Península tras la negativa de Mallorca) o construir una incineradora propia en la isla. "Esto no les gusta. Pero sí si es fuera de Eivissa", echó en cara Andrés al conseller del PSOE. También apuntó la necesidad de que se amplíe el actual vertedero, pero para cubrir situaciones de "emergencia. Vivimos en una isla y puede que un día no pueda salir el barco por mal tiempo", dijo. Andrés también se ha reunido con las navieras para evaluar si es posible el traslado de los residuos y su coste.

Hay que tener en cuenta que en el pasado mandato, el equipo de gobierno encargó un estudio de alternativas que concluía que la más adecuada era el traslado de los residuos a Mallorca para su incineración. Luego, según recordó Torres, los técnicos del Consell elaboraron un segundo estudio que consideraba que la mejor opción era la construcción una planta de incineración en la isla. Posteriormente, el equipo de gobierno se comprometió a encargar a otra empresa externa un protocolo con criterios objetivos para que los técnicos puedan evaluar las alternativas, según Torres, que cuestionó acto seguido: "¿En qué estudios tenemos que basarnos?".