Air Europa advierte ahora del filtrado de datos de sus clientes por el cibertaque sufrido hace un año

Air Europa está advirtiendo del posible filtrado de datos personales, como nombres, dirección y DNI de sus clientes tras el ciberataque sufrido por la aerolínea, del que informó en febrero del año pasado. La compañía de Globalia asegura tener “constancia de que los delincuentes que entonces accedieron a dicha información podrían haberla hecho pública”. En correos electrónicos avisa de que “estarían intentando cometer alguna actividad delictiva, en especial aplicando técnicas de phishing o suplantación de identidad”.

La aerolínea de la familia Hidalgo hizo público hace un año de un incidente de seguridad que detectaron en octubre de 2023 y que afectó a la información alojada en sus sistemas informáticos. A consecuencia del ataque cibernético se expusieron los datos personales de sus pasajeros. Entonces alertó de que se podrían haber filtrado nombres y apellidos, DNI o pasaporte, código de viajero frecuente, dirección postal, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y nacionalidad. No hizo mención a los datos bancarios.

A raíz de aquel incidente en el entorno de pagos de su web Air Europa contactó con algunos de sus clientes para recomendarles anular las tarjetas utilizadas para prevenir el uso de la información sustraída, si bien sostuvo que no había detectado fraudes.

Esa brecha de seguridad no es la primera de Air Europa. Los datos bancarios de sus clientes quedaron al descubierto también en 2018, con la salvedad de que la aerolínea entonces no avisó a los afectados. La Agencia de Protección de Datos impuso a la empresa radicada en Mallorca una multa de 600.000 euros. Aquel ciberataque afectó a casi medio millón de usuarios.

En caso de recibir llamadas sospechosas de alguien que suplante a Air Europa se advierte de no facilitar datos personales

Ahora, para prevenir males, la compañía está contactando a los clientes afectados por la fuga de datos recordándoles por correo electrónico las medidas de seguridad en estos casos.

Qué hacer

Pide prestar atención a cualquier comunicación sospechosa que proceda de direcciones de correo poco fiables o que utilice un lenguaje con errores gramaticales y ortográficos. No descargar ni abrir archivos de fuentes no confiables, ni tampoco abrir enlaces incluidos en comunicaciones de fuentes no conocidas.

Otras recomendaciones son no contestar los mensajes sospechosos y cambiar al menos una vez al año los datos de acceso a cuentas y perfiles digitales, en especial las contraseñas.

