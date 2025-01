Profesores de historia del IES Santanyí presentan una alegación para que el currículum de ESO de la LOMLOE incluya el "franquismo" y la "dictadura"

Ni el franquismo ni la guerra civil aparecen en el nuevo currículum de Historia de la ESO de la LOMLOE presentado por el Govern. Siguiendo el plan de estudios mostrado por el PP, parece que entre el año 1939 y el 1975 hubo un vacío histórico que no vale la pena enseñar a los nuevos alumnos baleares. Ya que se pasa directamente del tema Espanya del 1900-1939 al siguiente apartado, titulado El procés de democratització d’Espanya.

Según informa el periódico Ara Balears, el franquismo no aparece en estos nuevos currículums, pero tampoco aparecía en los del Pacte, asegura la Conselleria de Educación. La causa indican es que el decreto estatal que despliega los currículums no sitúa el franquismo a ESO, sino que lo introduce en Bachillerato. Por lo que muchos estudiantes pueden acabar la educación obligatoria sin haber tratado con la dictadura. En un contexto donde algunos jóvenes no saben que es el franquismo "y se informan por Tik Tok", y que consellers de Vox en el Consell de Mallorca califican el golpe de Estado del año 1936 de “última cruzada de liberación”

Asimismo, nueve profesores del departamento de geografía e historia del IES Santanyí han presentado una alegación para que el currículum de ESO de la LOMLOE incluya la dictadura para que no se invisibilicen los 40 años de franquismo que sufrió el país desde el 1939 hasta el 1975.

