El Govern responde a Armengol: "Está bastante desconcertada, continúa congelada en la fatídica noche de las elecciones autonómicas"

El Govern ha respondido a la expresidenta balear Francina Armengol después de sus declaraciones en el Parlament en las que aseguró que "nunca había visto a alguien con tan pocas ganas de trabajar" en referencia a Marga Prohens y al actual Ejecutivo autonómico, además de calificar de "inexplicable" que tanto la líder del PP como sus consellers "lleven dos meses desaparecidos sin saber si están haciendo algo para tener presupuestos".

El portavoz del Govern, Antoni Costa, asegura que Armengol está "bastante desconectada" de lo que sucede en Baleares "por estar demasiado tiempo en Madrid" debido a su labor como presidenta del Congreso de los Diputados: "No conoce muy bien lo que sucede realmente, continúa congelada en la fatídica noche del 28 del mayo de 2023". El vicepresidente ha hecho así referencia a las elecciones autonómicas de 2023, cuando el PSOE perdió el poder frente al PP de Prohens.

"Se vanaglorian de lo que pasó en la pasada legislatura, pero yo les diría que todo eso ya fue juzgado por los ciudadanos, por lo que ninguna lección de quien practicó una política de vivienda que nos ha llevado a una situación límite a día de hoy", ha defendido Costa-

Sobre la posibilidad de que Armengol vuelva a ser la candidata en 2027, el Govern no lo ve "ni como una buena ni como una mala noticia" y no tienen "nada que decir" ante la posibilidad de que se presente otra vez como cabeza de lista del PSIB-PSOE, aunque con cierto tono irónico ha afirmado que "lo que haga el PSOE, por nuestra parte, estará bien, chapeau, no hay ningún problema".

Armengol aseguró ayer ante los medios que la falta de presupuestos se traduce en que hay "cero ideas, cero propuestas y cero planteamientos de lo que quieren por la Comunidad Autónoma", por lo que advirtió de que "se les está acabando vivir de rentas de lo que dejó el Gobierno anterior, con unas buenas cuentas públicas, con fondos europeos y con licitaciones hechas por centros de salud y centros educativos".