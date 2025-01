El Govern de Prohens apoya a Feijóo en su voto a favor del decreto ómnibus por "responsabilidad"

El Govern de Marga Prohens apoya la decisión del PP de Alberto Núñez Feijóo de dar apoyo al decreto ómnibus pactado entre el Gobierno y Junts per Catalunya al considerar que el partido está actuando con "responsabilidad", por lo que respetan "totalmente" el posicionamiento de la formación popular en Madrid. La norma incluye la revalorización de las pensiones y la gratuidad del transporte público.

"Entendemos que es una decisión tomada por responsabilidad. Hay que actualizar las pensiones y la gratuidad se tenía que materializar. Lo dijimos desde el principio, y no considerábamos ninguna otra opción", asegura el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, quien también reitera que se trata de una decisión que responde a la obligación de actuar "en beneficio de los intereses" de los ciudadanos: "Apoyamos esta decisión, como no puede ser de otra forma".

Feijóo explicó hace unos días su cambio de posición respecto al decreto: "Votaremos en conciencia en favor de los pensionistas, los afectados de Valencia y los usuarios del transporte público. Y de nadie más".

"Lo segundo es que Sánchez esperaba y deseaba que hiciéramos lo contrario de lo que vamos a hacer. No le hacemos el juego a su demagogia. Quería que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones y no lo vamos a hacer", aseguró el líder del PP. Fuentes populares explicaron a El Periódico de España que el PP no puede ser el partido que se opone a subir las pensiones, y también relataban que algunos barones territoriales defendían que era muy difícil oponerse por segunda vez a una cuestión tan sensible para un electorado clave.