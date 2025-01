Aeropuerto de Palma: Piden investigar en el Senado la alarma de seguridad en el control aéreo durante la dana de Valencia

El 29 de octubre cuando en Valencia la dana estaba arrasando la provincia, la seguridad aérea en Baleares “enfrentó un grave problema” por falta de personal de control aéreo, según se denuncia. La situación vivida en el aeropuerto de Palma ha hecho saltar las alarmas por lo que pudo haber pasado si la gota fría se hubiera movido para el archipiélago con el consiguiente desvío masivo de aviones. En Son Sant Joan no había TCA, el técnico para la afluencia de aviones, el controlador que vigila la cantidad de tráfico y redirige vuelos. Ante esta carencia se brindó el servicio a distancia, desde Madrid, como se hace regularmente en horario nocturno, a pesar del temporal que acechaba. La denuncia de la división de control de tráfico aéreo de Enaire en Palma ha llegado al Senado.

El senador de Izquierda Confederal Enric Xavier Morera registró el pasado 10 de enero una pregunta en Cámara alta que recoge un informe en el que se denuncia que desde Madrid se tiene "un conocimiento muy limitado de la dinámica de apertura y cierres" en el espacio aéreo balear. También desde el PP el senador balear Cristóbal Marqués ha calificado de "incomprensible y alarmante" lo sucedido.

Morera en su escrito al Senado relata que Enaire, la empresa pública a cargo de la navegación aérea, dependiente del ministerio de Óscar Puente, “enfrentó un problema grave en Baleares” porque el TCA de las islas “se encontró con una persona de baja, dos de vacaciones y la necesidad de activar una COS (cobertura obligatoria de servicio) para garantizar el servicio público que presta, situación que parece no haber podido resolver el director regional”.

"Ahorro económico"

“Se programó un cupo de vacaciones para dos personas, algo que no debería haberse permitido salvo que los TCA, de manera no oficial se comprometieran a cubrir el servicio mediante cambios o interrumpiendo sus vacaciones”, explica el senador. Enaire “solo utiliza” la cobertura obligatoria de servicio “en situaciones excepcionales, y parece que la dana no fue considerada como tal, priorizando el ahorro económico”, cuestiona.

Los jefes de seguridad y de operaciones de Enaire en Baleares denunciaron ante sus superiores la situación vivida en el aeropuerto mallorquín. "Afortunadamente, esta vez el error no ha tenido mayores consecuencias en Baleares simplemente por la providencia”, se quejaron. "Me parece una absoluta irresponsabilidad haber decidido dejar el espacio aéreo sin TCA. No quiero ni pensar la posibilidad de que la dana se desplazase al este y entrase en nuestro espacio aéreo, nos hubiese dejado totalmente expuestos", advierten.

Desde Enaire se asegura este viernes que "en ningún caso se produjo una interrupción de la prestación del servicio de gestión de afluencia de tráfico, ni una disminución de la calidad del mismo, ni una disminución en la seguridad del servicio prestado en la red".

“Los días 28 y 29 de octubre de 2024, por una coincidencia de bajas, no existía personal para cubrir el servicio desde la unidad local de Palma. Por tanto, según los procedimientos existentes en Enaire, se pasó a proporcionar el servicio desde la unidad central, tal y como también se realiza todos los días del año en horario nocturno”, explica la empresa.

El servicio de gestión de afluencia de tráfico se organiza en cinco unidades locales (Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla y Canarias) y una unidad central ubicada en Madrid, que proporciona “de manera continua y durante 24 horas” el servicio para toda la red. “Es decir, en aras a dotar a la red de mayor resiliencia, cuando una unidad local no puede estar operativa, el servicio se presta desde la unidad central sin que haya ninguna interrupción ni afectación en su prestación”, sostiene Enaire.