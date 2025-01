El acuerdo con Junts para que La 2 emita íntegramente en catalán no incluye a Baleares: "Intolerable" que sea solo en Cataluña

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado, el acuerdo que alcanzaron este martes con el Gobierno para salvar el decreto ómnibus, incluye que La 2 de TVE en Catalunya emita íntegramente en catalán.

"Hemos cerrado un acuerdo con Televisión Española y el nuevo presidente para que el 20% de los recursos que tiene Televisión Española, que es el PIB que generamos los catalanes, se repercuta en Catalunya. Y, por tanto, que se hable catalán. Y que en Catalunya La 2 sea en catalán", explicó Noceras en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Nogueras ha explicado que las emisiones íntegras en catalán se producirán en el plazo de un par de años: "Poco a poco se irá haciendo, pero el objetivo es este. Oferta en castellano tenemos muchísima. En catalán, no. Y vale la pena que los votos de Junts sirvan también para esto".

Por su parte, el conseller de la Presidencia de la Generalitat señaló que, para cumplir los acuerdos con Junts en el Congreso, pero también con ERC y los Comuns en el Parlament, el Govern reordenará el espacio audiovisual en Catalunya para que TV3 emita en ultra alta definición, y que también trabajará para conseguir que La 2 emita en catalán de forma íntegra.

"Para proteger nuestra lengua, el catalán, para defenderla, para que exista un buen uso social del catalán y para promoverlo, necesitamos que haya buenos contenidos audiovisuales en catalán. Es fundamental que promovamos nuestra industria audiovisual, pero que además lo hagamos promoviendo nuestra lengua, nuestra cultura", ha valorado.

Contenidos propios solo en Catalunya

Ahora La 2 ofrece en Catalunya mayoritariamente los contenidos en castellano que ofrece para toda España, con desconexiones territoriales en algunas franjas de emisión.

Según el Govern, La 2 en Catalunya ofrecerá solo contenidos propios en catalán y producidos en Catalunya que permitirán "avanzar en la consolidación de los estudios de Sant Cugat como un nuevo hub audiovisual", ha dicho Dalmau.

Baleares no entra en el acuerdo

El acuerdo entre Junts y el Gobierno solo se aplica en las emisiones de La 2 en Catalunya y obvia al resto de comunidades que tienen el catalán como lengua propia, como Baleares o la Comunitat Valenciana, lo que ha generado cierto malestar en entidades y partidos.

Plataforma per la Llengua celebró el anuncio aunque reclamó que también “se aplique esta medida a los respectivos canales públicos del País Valenciano y las islas Baleares y que se aplique la reciprocidad de estos canales a los diferentes territorios de habla catalana”.

En el mismo sentido se ha manifestado el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. “Que un canal estatal sea íntegramente en catalán no sólo es justo sino que es lógico”, ha publicado en sus redes sociales para, acto seguido, señalar que “sería INTOLERABLE que se hiciera únicamente en Cataluña y no en Baleares o en el País Valenciano, que no se hiciera para garantizar los derechos de los ciudadanos sino por el acuerdo con un partido concreto”.