4.200 personas de Baleares con discapacidad se beneficiarán de programas estatales

Un total de 4.200 personas con discapacidad se beneficiarán en las Islas Baleares de los programas estatales FSE+ de ‘Empleo Juvenil’ y de ‘Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza’, que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad, dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo que se extenderá hasta 2029.

Los programas han sido presentados hoy en Palma en un acto que presentado por el delegado de la ONCE en las Islas Baleares, José Antonio Toledo, que ha contado con las intervenciones la secretaria general de Fundación ONCE e Inserta Empleo y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación ONCE, Virginia Carcedo; la directora de Inserta Empleo en las Islas Baleares, Carolina Vera de Decker; la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), María de la Luz Moreno Romero, y la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer Adrover.

Los objetivos vuelven a ser ambiciosos en España para este periodo que se extiende hasta 2029: más de 161.750 destinatarios, y la consecución de una cifra aproximada de 48.210 contratos para ellos.

Concretamente, en las Islas Baleares los programas atenderán a 4.200 personas, y se promoverán 1.450 contratos de trabajo para personas con discapacidad.

El programa estatal FSE+ de ‘Empleo Juvenil’

Este programa pretende lograr la inclusión sociolaboral de personas jóvenes con discapacidad (JcD) alejadas del mercado laboral, con atención especial al entorno rural, así como al colectivo de jóvenes de entre 16-29 años, inscritas en Garantía Juvenil, que necesitan una intervención laboral inmediata, para que completen su cualificación y/o desarrollo de competencias y habilidades, que les permitan acceder a empleos vinculados a la transición ecológica y la economía circular y a la tecnología y la digitalización, generando contextos laborales más sostenibles e inclusivos a escala territorial, municipal y rural.

Los objetivos que se propone en toda España son atender a cerca de 32.000 destinatarios (alrededor de 13.400 mujeres) y conseguir cerca de 12.000 contratos para ellas.

En las Islas Baleares, el programa de ‘Empleo Juvenil’ atenderá a 900 personas, y tiene como objetivo conseguir 350 contratos de trabajo para personas con discapacidad.

El programa estatal FSE+ Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza

Los programas estatal FSE+ de ‘Empleo Juvenil’ y de ‘Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza’ se centra en acompañar a las personas con discapacidad acreditada o incapacidad laboral con mayores dificultades de acceso al empleo, bien por la necesidad de apoyos individualizados por el tipo de discapacidad, bien porque se encuentran en riesgo de exclusión social por violencia, pobreza, etc.

El programa persigue fortalecer su autoestima, minimizar los impactos en la salud mental, y abordar así el desarrollo de sus competencias profesionales y la búsqueda de empleo. Con un acompañamiento personalizado de profesionales de referencia, el foco será la cualificación, recualificación y desarrollo competencial, con especial atención al impacto de la tecnología y la transformación digital.

Los objetivos que se propone en toda España son atender a cerca de 117.000 destinatarios (más de 11.000 mujeres) conseguir más de 32.700 contratos para ellos.

En las Islas Baleares, el programa discapacidad el programa estatal FSE+ Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza atenderá a 3.300 personas, y se compromete a conseguir 1.100 contratos de trabajo para personas con discapacidad.

Fundación ONCE e Inserta Empleo

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad para el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 48 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de ‘Empleo Juvenil’ (CCI 2021ES05SFPR001) y de ‘Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza’ (2021ES05SFPR003) y en el programa FSE+ de la Comunidad Autónoma de Canarias (CCI2021ES05SFPR009), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.