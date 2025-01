Más de 150 millones para Baleares, en el aire tras el acuerdo entre PSOE y Junts

El decreto ómnibus acordado entre PSOE y Junts per Catalunya ha dejado fuera una cuestión importante: la financiación autonómica. El nuevo decreto no incluye la actualización de los anticipos que las Comunidades Autónomas deberían recibir este año, conocidas como entregas a cuenta.

Concretamente, las islas dejarán de recibir 153,5 millones de euros del sistema de régimen común al no estar incluido en el nuevo decreto. Preguntados por esta cuestión, desde el Govern explican que este es uno de los problemas principales de que Pedro Sánchez no consiguiera sacar adelante los presupuestos generales del Estado, ya que lo habitual es que esta actualización vaya directamente en las cuentas anuales del Gobierno.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico no contempla "en ningún caso" que no se actualicen los anticipos al considerar que Sánchez tiene que encontrar la mayoría suficiente para sacarlo adelante porque estos recursos corresponden a los impuestos que han pagado los ciudadanos de Baleares a través del IRPF. "La responsabilidad es del Gobierno, no de la oposición, y necesitamos este dinero cuanto antes mejor", aseguran desde el Govern.

Esto puede suponer que las Comunidades como Baleares tengan que recurrir al endeudamiento, si bien desde el Govern dejan claro que "ni concebimos esta posibilidad" y piden al Gobierno que encuentre la fórmula necesaria para dar a las islas lo que le corresponde.

Reunión con Montero

Ante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 26 de febrero, el vicepresidente y conseller de Hacienda del Govern, Antoni Costa, lamenta la demora "habiendo temas tan vitales para todas las comunidades autónomas, y de los cuales continuamos sin saber la propuesta del Gobierno".

El conseller insiste en la necesidad de abordar cuestiones clave como la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva "más de una década caducado". Entre sus exigencias, destaca el "respeto" al principio de ordinalidad para corregir el desajuste que sitúa a Balears como la segunda comunidad en capacidad fiscal, pero la undécima en financiación tras la nivelación; un mayor peso de la insularidad y la discontinuidad territorial en la financiación; el reconocimiento de las necesidades derivadas del crecimiento poblacional y la existencia de población flotante, lo que implica un incremento del gasto en servicios e infraestructuras; el blindaje de la autonomía tributaria de las comunidades, garantizando su capacidad de gestión de impuestos propios y cedidos y rechazando la "imposición de mínimos" de tributación, así como un modelo más claro, transparente y con mayor corresponsabilidad fiscal de las autonomías.

Costa expresa su preocupación por la cuestión de la independencia fiscal de Catalunya: "Todavía no sabemos cómo se desarrollará ni cómo afectará al modelo actual", advierte Costa, quien mantiene una postura de "rechazo frontal y absoluto" a la ruptura del régimen común y al principio de solidaridad entre comunidades. "Balears, junto a la Comunidad de Madrid y Catalunya, son aportadoras netas al sistema, y si una de ellas sale, lo pagaremos las otras dos. Es inadmisible".

