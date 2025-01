Un profesor condenado por pornografía infantil en Mallorca deja la docencia después de las protestas de los padres

Un profesor del centro de educación de personas adultas de Calvià condenado por pornografía infantil ha aceptado una propuesta de la conselleria de Educación para dejar la docencia y trasladarse a trabajar a la Administración, donde no tendrá contacto con menores.

El docente fue condenado, aunque no llegó a ingresar en prisión, e inhabilitado como profesor durante seis años, desde 2018 hasta ahora. Si bien en la sentencia el juez no le retiró su condición de funcionario, por lo que una vez cumplida la condena ha podido reincorporarse.

En cualquier caso, el juez ordenó que el docente no tuviera contacto con los menores, por lo que la conselleria de Educación, en base a la sentencia y los informes técnicos, decidió que fuera destinado a un Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) —en este tipo de centros hay menos personas menores, y todas tienen a partir de 17 años— a impartir docencia semipresencial con clases a distancia, por lo que en ningún caso tendría trato con los jóvenes. Aun así, la decisión no ha estado libre de polémicas y muchos padres se han rebelado para tratar de revertirla.

Apenas unos días en el centro

Con todo, el docente ha pasado apenas unos días como profesor antes de aceptar la propuesta de la Conselleria, a raíz del malestar y las protestas, para irse a trabajar en tareas administrativas a este departamento del Govern, en lugar de ejercer en un centro educativo.

Fuentes de Educación aclaran que el profesor tenía que reincorporarse a una plaza para que la Conselleria lo pudiera reclamar en la Administración, y que desde el Govern están obligados a cumplir con la sentencia. Igualmente, subrayan que ha pasado apenas unos días en el centro y que este procedimiento para trasladarle a tareas administrativas ha sido consensuado con él.

De todos modos, cabe recordar que este caso no tiene nada que ver con el del polémico cantante Miguel Roldán, docente que ha continuado trabajando como profesor después de haber sido condenado por acoso. En este último caso, la sentencia no le inhabilitó ni dictó la prohibición de tener contacto con menores, por lo que no tiene ningún impedimento (legal) para trabajar como profesor en su instituto.