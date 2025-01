El PP suaviza la ley para erradicar las fiestas ilegales en viviendas turísticas de Baleares

El PP ha decidido suavizar, a través de enmiendas, la ley para erradicar las fiestas ilegales en viviendas turísticas de Baleares. De esta forma, los populares han recortado la propuesta inicial de Més per Menorca , eliminando así la posibilidad de que se retire la autorización de alquiler vacacional a quienes cometan estas infracciones.

Asimismo, el PP modifica el texto y establece, fundamentalmente, la obligación de que en el contrato de alquiler turístico conste, expresamente, la prohibición de la celebración de fiestas u otro tipo de acontecimientos que puedan ir «en contra de las normas básicas de convivencia o las que fijen los estatutos de la comunidad de propietarios».

Por otro lado, la propuesta del PP forzaría a los propietarios a requerir a sus clientes, desde el momento que tuvieran constancia de «estas alteraciones», que abandonen la casa en 24 horas. También contempla que, en el caso de que en el contrato firmado no se especifique la prohibición de celebrar fiestas molestas o no se adopten «las medidas adecuadas» para evitarlo, la Administración lo consideraría una infracción grave de la legislación turística, con multas de 4.000 a 40.000 euros.

Sin apoyos suficientes

Para ello, el PP propone suprimir el artículo único de la versión inicial de la propuesta de Més per Menorca e introducir uno nuevo para regular las dos cuestiones apuntadas. Hay que tener en cuenta que el PP no tiene ahora la mayoría en el Parlament para inclinar la balanza en su favor, pero tampoco Més per Menorca ni los partidos de la izquierda para sacar adelante su propia iniciativa.

Multas y sanciones

El diputado de Més per Menorca Josep Castells prevé que la proposición de ley se eleve al pleno del Parlament para su votación en el primer semestre del año. En un artículo único, básicamente, esta iniciativa articula diversas modificaciones de la ley balear de actividades para tratar de impedir, y sancionar con multas de 1.500 a 3.000 euros, las fiestas o cualquier actividad en viviendas turísticas que generen molestias a los vecinos entre las 23 y las 8 horas.

En el caso de que haya reiteración, la infracción se consideraría grave y la multa ascendería a entre 15.000 y 30.000 euros. Penaliza también a los propietarios que no adopten medidas para evitar las fiestas y las molestias al vecindario no sólo con una sanción, sino también con la retirada de la autorización turística sin la posibilidad de solicitar una nueva en tres años.

Decepción en Ibiza

Por su parte, el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, del PP, ya lamentaba a finales del pasado mes de octubre que la proposición de ley para combatir fiestas ilegales en viviendas turísticas que se tramita en el Parlament se quedaba «corta» para las necesidades de la isla ibicenca.

«Obviamente, la ley se queda también ahora corta [tras las enmiendas] porque no soluciona las fiestas ilegales», insiste Juan, al tiempo que puntualiza que, en todo caso, «el problema actualmente es relativo porque no es, ni mucho menos, como en los años 2020 ó 2021».

