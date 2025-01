Més abandona el Pacto de sostenibilidad turística de Prohens porque "no se producen avances"

Més per Mallorca abandona la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad argumentando la falta de avances significativos y criticando la metodología empleada, que consideran poco clara e ineficiente. Esta decisión se suma a la de otras entidades críticas con el modelo turístico actual, como el GOB y el Fòrum de la Societat Civil, que también han abandonado el pacto.

La formación ecosoberanista señala que no ha habido intención por parte del Govern de propiciar el retorno de las entidades que decidieron salir, lo que refuerza su desconfianza en el proceso de la mesa. Además, critican al PP por aprobar y anunciar medidas fuera de este pacto, deslegitimando al Parlament "cuando les ha convenido".

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, insta al Govern a dejar de hacer anuncios sobre limitaciones turísticas que no piensa aplicar y recuerda que este verano aún no habrá restricciones a la entrada de coches en Mallorca ni se incrementará la ecotasa. También expresa su rechazo a medidas que aumentan la presión humana y turística sobre las islas, como la amnistía urbanística o la participación en ferias como Fitur.

Ante esta situación, el partido ha decidido llevar sus propuestas directamente al Parlament, enfatizando que es el lugar donde los ciudadanos les han ubicado para defender sus intereses. Esta salida se suma a la de otras formaciones políticas y organizaciones que han abandonado la mesa del Pacto por la Sostenibilidad en las últimas semanas, evidenciando una creciente disconformidad con la gestión del Govern en materia de sostenibilidad y turismo.