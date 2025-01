La cadena mallorquina Barceló lanza un plan de inversiones de 500 millones tras disparar un 55% el beneficio en un año récord

La hotelera mallorquina Barceló Hotel Group planea destinar 500 millones de euros a inversiones hoteleras a lo largo de 2025, superando así los 400 millones previstos para 2024. Además, la compañía ha anunciado que en 2023 obtuvo un beneficio de 300 millones de euros, lo que supone un incremento del 55% respecto al año anterior.

En cuanto a sus resultados financieros, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) patrimonial del grupo alcanzó los 500 millones de euros, un 25% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, la división hotelera generó ingresos de 3.200 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 10%.

Según explicó Raúl González, consejero delegado para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de Barceló, durante un encuentro con medios de comunicación, el presupuesto de inversiones para este año se repartirá en un 30% para la renovación y reposicionamiento de activos, mientras que el 70% se destinará a la apertura de nuevos hoteles.

El directivo adelantó que en 2025 la compañía continuará con su expansión y prevé abrir entre 25 y 30 nuevos hoteles, a un ritmo aproximado de una inauguración cada dos semanas. "El objetivo es seguir creciendo y aprovechar todas las oportunidades que surjan", afirmó.

A favor del crecimiento del turismo

Durante su intervención, González también se pronunció sobre el debate en torno a la llegada de 100 millones de turistas a España, un objetivo que podría situar al país por delante de Francia como destino líder a nivel mundial.

El directivo consideró que, si España alcanza esta cifra, el sector debería "estar muy contento", y rechazó la idea de enfocarse solo en un turismo de lujo. "Sería un error adoptar una estrategia en la que solo se admitan millonarios. ¿Queremos cerrar el país y solo admitir turismo de alto poder adquisitivo?", cuestionó.

Asimismo, destacó que existen zonas en España con baja densidad de población donde hay oportunidades de crecimiento turístico, aunque reconoció que la conectividad sigue siendo un reto en estos territorios.

Por otro lado, González subrayó la importancia de gestionar adecuadamente el aumento del turismo y abogó por una regulación que garantice un desarrollo ordenado. No obstante, no se mostró en contra de la oferta extrahotelera, siempre que esté regulada y no opere de forma ilegal, ya que considera que contribuye a crear un ecosistema turístico "sano y equilibrado".