El autoservicio se expande en los bares de Mallorca: "Si los clientes tenemos que llevar la comida a la mesa, que nos hagan un descuento en la cuenta"

Cualquier persona que haya sido camarero sabe que llevar 15 mesas solo durante una jornada ajetreada puede ser un suplicio más grande que un empate a cero entre el RCD Mallorca y el Real Valladolid. No obstante, gracias a la magia del autoservicio un solo mesero puede controlar relajadamente un bar que esté lleno hasta los topes. Esta medida se ha expandido en los bares de la isla y se suma al autopago que varios establecimientos ya tienen instaurado en sus locales desde la pandemia

"Estas medidas no se han instaurado por falta de personal, ya que en invierno no hay déficit de trabajadores", asegura el gerente de Restauración CAEB, Tomeu Más, el cual explica que: "el autoservicio es una medida de los bares para ahorrar personal ante las perspectivas que auguran un incremento de gastos en los establecimientos debido a la firma del futuro convenio, el cual incluirá aumentos salariales y la reducción de jornada".

Tomeu Más explica que los bares que van a tomar esta medida serán "los de cada día, los de toda la vida", debido a que no querrán que el incremento de gastos "repercuta en el cliente". Mientras que los restaurantes de que son de una calidad más alta no instauraran el autoservicio porque "deben mantener un nivel más elevado" y que a los clientes "no les molestara pagar uno o dos euros más".

Críticas de los clientes

Algunos clientes critican esta medida tomada por los bares y afirman que si los establecimientos eliminan a camareros, eso debería repercutir en el precio final del producto: "Si los clientes tenemos que llevar la comida a la mesa, que nos hagan un descuento en la cuenta", subraya Gregorio en una pastelería del centro de Palma. "Si tenemos que hacer el trabajo de una persona, espero que como mínimo se nos recompense de alguna forma", sentencia.

Asimismo, Más explica que otra de las opciones de los establecimientos será la reducción de jornada: "Si los bares no quieren quitar personal, puede que tengan que cerrar más días a la semana".