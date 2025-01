El pacto entre Sánchez y Junts desbloquea la gratuidad del transporte público en Baleares

El acuerdo político entre Pedro Sánchez y Junts para aprobar un nuevo decreto ómnibus da vía libre a desbloquear la gratuidad del transporte público en Baleares para todo el año 2025, una medida que había quedado en el aire tras la caída de este decreto, que además de las ayudas al transporte incluye otras iniciativas como la subida de las pensiones.

Hace seis días, cuando el PP, Vox y los de Puigdemont tumbaron esta resolución del Gobierno, el Govern de Marga Prohens ya confió en que Sánchez alcanzaría un acuerdo para desbloquear las medidas: "No concebimos otro escenario", argumentó entonces el conseller de Movilidad, José Luis Mateo. Después de conocer la noticia, el responsable se ha mostrado satisfecho y ha recordado que el Ejecutivo autonómico "dio por hecho en todo momento" que la cuestión se resolvería: "Desde el Govern lanzamos un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y avisamos que la gratuidad del transporte público se mantendría, a la espera de este acuerdo a nivel nacional", ha afirmado.

Igualmente, Mateo ha defendido que la ayuda estatal "debería ser flexible" y cubrir "de manera efectiva" el "coste real de la gratuidad", una petición que ya reivindicaron en los años 2023 y 2024, ha insistido el conseller, porque en esos años los 43 millones de euros que concedió el Gobierno "no fueron suficientes" para sufragar el coste total: "Hubo déficit en ambos cursos", ha avisado.

Sobre el nuevo acuerdo, el responsable de Movilidad ha admitido que todavía no dispone del texto del decreto y que por tanto no sabe si incluye algún cambio respecto al anterior que se puso sobre la mesa, si bien ha exigido "más diálogo y coordinación con las comunidades autónomas": "Hoy se ha reunido la comisión de directores generales de transportes del Gobierno con las comunidades por primera vez en un año, y durante el encuentro no han informado del mantenimiento de las ayudas. Nos hemos enterado por los edios de comunicación", ha lamentado.

Con todo, Mateo ha celebrado que se cumpla "lo que ya anunció el Govern", que se mantendrían estas ayudas siempre que se alcanzara un acuerdo a nivel nacional, pero ha reivindicado "más diálogo, más coordinación y más comunicación" entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de transporte.

El pacto entre PSOE y Junts, sellado en el último momento, solo incluye las iniciativas sociales más relevantes (subida de las pensiones, ayudas al transporte y bonificaciones al transporte público, entre otras) que planteaba el anterior decreto ómnibus que fue rechazado. El Gobierno central ha dejado las medidas económicas "para las próximas semanas". Además, compromete al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza aunque, en principio, carecerá de efectos jurídicos.