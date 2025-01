El Grupo Juaneda anuncia que recurrirá la sentencia sobre el control de las clínicas

Juaneda Hospitales anunció hoy, a través de un comunicado, que la reciente sentencia sobre la demanda por el control de las acciones, impulsada por la sociedad sanitaria Vithas, en nada afecta a la gestión diaria de los distintos centros hospitalarios que dirige el grupo sanitario.

Además de respetar las decisiones que ha adoptado la justicia, desde el grupo sanitario, que se gestiona desde el grupo empresarial Grendon, se recuerda que la decisión judicial no es firme y ya se anuncia que la sentencia del juez se va a recurrir. La empresa sanitaria prevé una larga pugna entre las empresas sanitarias, que únicamente afecta a la propiedad del paquete de acciones, ya que la resolución definitiva de este pleito mercantil se puede prolongar durante años, porque este enfrentamiento no se resolverá hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

Precisamente, al no ser firme la sentencia, desde el Juaneda Hospitales se insistió en que no está previsto la llegada de los directivos de la empresa Vithas para que se hagan cargo de la gestión de los hospitales. Por lo tanto, la situación de los centros no va a cambiar, al menos hasta que se produzca la decisión definitiva de los tribunales. Por esta razón, la empresa sanitaria insistió en que la sentencia del juez no afecta en absoluto, ni a la gestión, ni tampoco a la actividad operativa que desarrolla cada día el grupo hospitalario. «La labor asistencial de Juaneda Hospitales continúa desarrollándose con total normalidad, garantizando la calidad y excelencia médica que nos caracteriza», señalaba el comunicado.

Siguiendo la misma línea, la representación de la impresa sanitaria, que insistió en que este conflicto llevado a los tribunales solo afecta a la esfera accionarial, quiso lanzar ayer un mensaje de tranquilidad a los profesionales, pacientes y colaboradores de los diferentes centros médicos repartidos en Baleares, ya que «estas cuestiones no afectan en ningún sentido al día a día de nuestros hospitales, ni a la calidad de los servicios que prestamos. La actividad asistencial continúa con total normalidad, reafirmando nuestro compromiso con la salud y el bienestar de quienes confían en nosotros», concluye el comunicado.

La sentencia que va a ser recurrida da la razón al gigante sanitario, Vithas Sanidad, y le reconoce su derecho a la adquisición preferente de un paquete de acciones que previamente había comprado la sociedad Grendon. Esta última empresa mantiene en estos momentos el control de las distintas clínicas, pero el juez le obliga a ceder un paquete de acciones a la otra sociedad sanitaria debido a un aumento de capital.