El Govern no se plantea pedir la dimisión de Le Senne pese a la acusación del juez

El Govern no pretende forzar más la cuerda que le une en su relación con el partido político Vox y por ello, no tiene previsto, al menos de momento, solicitar la dimisión de Gabriel Le Senne, pese a que el presidente del Parlament se encuentre a las puertas del juicio, acusado de un delito de odio. El político que representa la segunda autoridad de las islas tiene muchas posibilidades de sentarse en breve en el banquillo de los acusados, para defenderse por su acción de romper la fotografía de las Roges del Molinar, durante el desarrollo del pleno en el que se discutía la derogación de la ley de memoria histórica.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, se ha mostrado esta mañana algo incómodo cuando se le ha pedido que realizara una valoración sobre la decisión del juez, que a diferencia de lo que opina la fiscalía, sí aprecia indicios de un delito de odio cometido por Le Senne. Costa recurrió al manual político para insistir en que el Govern “respeta las decisiones judiciales, tanto las que expresa el fiscal, como las que realice el juez”.

Para Costa, el futuro judicial que afronta Le Senne no es un tema que debe afectar a la gestión política que desarrolla el Ejecutivo y, por tanto, sobre todo en el actual escenario procesal donde se encuentra el caso, el Govern no piensa adoptar ninguna decisión, más allá de insistir en su respecto a las decisiones de los jueces. Aunque el vicepresidente fue algo ambiguo en sus respuestas, por sus respuestas dejó claro que en estos momentos el Govern no se plantea solicitar la dimisión del presidente del Parlament.

Ante la insistencia sobre la mala imagen que supondrá que el presidente de una institución tan importante como es el Parlament se vaya a sentar en el banquillo, sobre todo bajo la acusación de un delito tan significativo como es el de odio, Costa insistió en que el Govern no va a tomar ninguna decisión en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que este escenario, como es la celebración del juicio, todavía no se ha producido. En cualquier caso Costa recordó que el Govern en su momento ya criticó la reacción de Le Senne al romper la fotografía de las mujeres que fueron asesinadas durante la represión franquista.