Doctor Ivo Roca: «La electroporación es el tratamiento más rápido y seguro para la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente»

El Dr. Ivo Roca es uno de los más reputados cardiólogos electrofisiólogos, reconocido a nivel estatal e internacional, tanto por sus resultados clínicos como por su trabajo docente e investigador. Formado en Barcelona, con un doctorado por la Universitat Autònoma, estancias en diversos países dentro y fuera de Europa, acumula ya más de 20 años de experiencia en electrofisiología, 15 de ellos en el Servicio de Arritmias de Juaneda Hospitales. El Dr. Roca y el Dr. Andreu Porta, han puesto en marcha en Juaneda Hospitales una técnica innovadora para el tratamiento de las arritmias, la electroporación, que permite mejorar el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular, la arritmia más frecuente y que se aconseja tratar precozmente, aunque no produzca síntomas. La gran diferencia de la electroporación con otras técnicas usadas contra estas arritmias es que es mucho más rápida, menos invasiva y más segura. La electroporación es «todo un cambio en el paradigma de estos tratamientos», tal como lo resume el Dr. Ivo Roca.

El Dr. Ivo Roca (derecha) con su colega y colaborador, el Dr. Andreu Porta, en la sala de hemodinámica de Clínica Juaneda. / .

Cómo se detecta la fibrilación auricular

—¿Qué es la fibrilación auricular y en qué se asemeja o diferencia de otras arritmias?

—La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la población en general hoy en día, casi una auténtica epidemia. Es una arritmia que se relaciona con los factores de riesgo cardiovasculares clásicos (hipertensión, azúcar, colesterol, etcétera) y con el envejecimiento, siendo muy frecuente a partir de los 50 años y afectando a prácticamente el 10% de la población a partir de los 70. Es una arritmia que hasta hace unos años se consideraba benigna y que, si bien es cierto que lo es, en el sentido que no aumenta el riesgo de muerte, también es cierto que conlleva un empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes y, sobre todo, del aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca e ictus. Ante esta arritmia hay que actuar de forma precoz con las técnicas actuales, para tratarla en las fases iniciales y así evitar que no se pueda tratar en el futuro.

El Dr. Ivo Roca en uno de los momentos del control del acceso al paciente al que se le está realizando una terapia de electrofisiología cardíaca. / Juaneda Hospitales

—¿Cuál es el proceso de diagnóstico, detección del problema y derivación de esta patología?

—La fibrilación auricular tiene varias maneras de expresarse. En algunos pacientes puede generar síntomas como palpitaciones, pueden notar el latido del corazón de forma irregular, que les cuesta respirar o hacer esfuerzos. En otros casos es silente, el paciente no nota nada. Si la persona percibe síntomas tiene que acudir a su cardiólogo a que le haga un electrocardiograma o, en caso de que éste sea normal pero persistan las sospechas, otras pruebas complementarias. Y, en todo caso, cualquier persona de más de 40 o 50 años debería hacerse chequeos regulares que incluyeran el electrocardiograma para detectar estas arritmias en sus fases más iniciales, cuando aún no hay síntomas. Será el cardiólogo quien decida si lo más adecuado es derivar ese paciente a los cardiólogos electrofisiólogos de Juaneda Hospitales para poder aplicar las técnicas más adecuadas.

Los tratamientos de la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente

—¿Cuáles son las opciones terapéuticas para tratar la fibrilación auricular, cómo han evolucionado hasta llegar a electroporación, y en qué consiste esta técnica?

—La fibrilación auricular es una arritmia que clásicamente no se trataba en casos en los que el paciente no tenía muchos síntomas, porque se creía que si estaba bien no era necesario. Ahora se ha visto que la fibrilación auricular debe tratarse de forma precoz. Tradicionalmente solo había opciones de medicación oral, pero desde hace ya más de 15 años se puede realizar un procedimiento mínimamente invasivo, como es la ablación de las venas pulmonares, que es la región del corazón de dónde vienen estas arritmias. Las técnicas evolucionan y en Juaneda Hospitales hemos ido incorporando todas las innovaciones hasta llegar a la electroporación, un modo de hacer esta ablación de las venas pulmonares dentro del corazón que es mucho menos invasiva que las anteriores. La diferencia con la radiofrecuencia o la crioablación (que usaban el calor o el frío) es que la electroporación pone en el lugar de la ablación una energía que no es ni calor ni frío y que no daña células más allá de aquellas sobre las que nos interesa intervenir. Con ello, los posibles efectos secundarios para las estructuras que están cerca del corazón (aunque son excepcionales con las otras técnicas) con la electroporación se reducen prácticamente a cero. La gran diferencia de la electroporación con otras técnicas es que es mucho más rápida, menos invasiva y con menor posibilidad de efectos secundarios para el paciente.

La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la población en general hoy en día, casi una auténtica epidemia.

Los doctores Porta y Roca durante durante uno de los de los momentos de una terapia de electrofisiología en la sala de hemodinámica de Clínica Juaneda. / .

—¿Es la electroporación la técnica definitiva ante la fibrilación auricular?

—Esta técnica aporta, respecto a la crioablación y a la radiofrecuencia, una mayor seguridad para el paciente, mayor rapidez en su ejecución y por tanto es menos invasiva. Juaneda Hospitales va a seguir ofreciendo las otras técnicas, especialmente la ablación por radiofrecuencia, que pueden ser una mejor indicación para determinados pacientes, a los que la electroporación no podría curar y que también tiene una seguridad muy elevada. Esto nos permite tener un amplio abanico de posibilidades terapéuticas para personalizar el tipo de tratamiento para cada paciente. La electroporación es mucho más rápida y segura pero disponemos del resto de técnicas para poder aplicar la más adecuada en casos concretos.

Otro de los de los momentos de una terapia de electrofisiología en la sala de hemodinámica de Clínica Juaneda. / .

Beneficios de la electroporación para tratar la fibrilación auricular

—¿Cómo mejora este procedimiento mejora la experiencia del paciente?

—La electroporación, ya solo por el simple hecho de ser mucho más rápida y necesitar menos tiempo de procedimiento, va a llevar al paciente a una recuperación más rápida y, si me permiten la expresión, más agradable, en el sentido de va a tener menos posibilidades de dolor residual y otros desórdenes que con esta técnica serán mucho menores. Con una recuperación mucho más rápida el paciente va a poder incorporarse a su vida habitual, con todas sus sensaciones normales y de forma más precoz. La electroporación es un cambio de paradigma, un paso adelante muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Podemos tratar a más pacientes en el mismo tiempo, de una forma mucho más segura, con una eficacia igual o superior a los anteriores procedimientos.

—¿Cómo es la “máquina” para este tratamiento de electroporación?

—Para llevar a término la electroporación se ha de hacer una única punción ecoguiada en la vena del paciente (con lo cual ya minimizamos los riesgos) a través de la cual pasamos un catéter, que tiene una forma variable para adaptarse a la anatomía de cada persona, conectado a una máquina que libera unos pulsos de alta energía, que no son ni frío ni calor, lo que permite que no dañemos células que no sean las que queremos dañar. Este procedimiento nos facilita el aislamiento de las venas pulmonares que es el mecanismo de ablación para corregir la fibrilación auricular.

La gran diferencia de la electroporación con otras técnicas es que es mucho más rápida, menos invasiva y con menor posibilidad de efectos secundarios para el paciente.

Los Dres. Porta y Roca en otro de los momentos del control del acceso al paciente al que se le está realizando una terapia de electrofisiología cardíaca. / Juaneda Hospitales

—¿Qué resultados a largo plazo pueden esperar los pacientes de la electroporación que no se den con otros procedimientos para la misma patología?

—De las técnicas hay que valorar diferentes factores, como la seguridad para el paciente, que es más alta con la electroporación. O la eficacia aguda, que es igual o superior a las otras técnicas. Respecto a la eficacia a largo plazo, hay que tener en cuenta que aunque es una técnica nueva lleva ya más de 20.000 pacientes tratados, y que en Juaneda Hospitales hemos optado por la variedad de electroporación más establecida en el mundo, con mayor experiencia y que ha demostrado que la seguridad a largo plazo es altísima. No ha habido complicaciones graves en ninguno de estos pacientes a largo plazo y los resultados son muy buenos. De hecho, nuestro grupo ha sido formador de esta técnica en varios hospitales de España y de Europa en los últimos dos años, con lo cual nuestra experiencia nos permite hablar con un gran conocimiento de causa.

—Como referente de esta técnica, ¿cuál ha sido su experiencia y qué perspectivas abre?

—La electroporación supone un cambio de paradigma en el tratamiento de la fibrilación auricular que, como hemos dicho, es la arritmia más frecuente. Dados los buenos resultados de la electroporación los cardiólogos nos envían cada vez más pacientes. Esto significa que trataremos a muchos más y que lo haremos en menos tiempo, lo que llevará a que nos deriven aún más casos y de forma más precoz. Ya no se producirán esperas para tratar pacientes sin síntomas por evitar riesgos que con la electroporación prácticamente desaparecen. Esto nos permite tratar los estadíos iniciales de la enfermedad, evitar su progresión y mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.