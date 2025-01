Títulos y algoritmos: ¿y si el que escribe no es humano?

Le he pedido a ChatGPT que elabore una entradilla sobre el uso de la inteligencia artificial en la producción de textos científicos. Me ha generado lo siguiente:

En un mundo donde las fronteras entre ciencia y tecnología se difuminan, la inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta clave para los investigadores. Capaz de producir textos complejos en cuestión de segundos, esta tecnología plantea preguntas fundamentales sobre la autoría, la ética y la calidad en la producción científica. ¿Estamos ante un nuevo paradigma de colaboración humano-máquina o frente a un desafío que podría reconfigurar las bases de la investigación académica?

Previamente, yo había elaborado una introducción, que es la siguiente:

Nunca se habían producido tantos textos científicos como ahora. Del dicho Publish or perish, hay quien cree que se ha evolucionado al Publish or publish. La actividad científica está en plena vorágine y eso puede incluso encajar en un estilo de vida que se va asentando en el que la producción es rápida y la obtención de resultados y productos es inmediata. La ropa a domicilio, el Glovo en diez minutos y el texto rápido y de calidad. Y aquí entra en juego la inteligencia artificial generativa.

Analizando las entradillas, puede verse que son bastante diferentes, tanto en el enfoque como en el lenguaje y tono utilizados. Si otros divulgadores se dispusieran a realizar un reportaje similar a este y le pidieran ayuda a ChatGPT, este les generaría introducciones diferentes. Sin embargo, algunas palabras probablemente se repetirían, pues el enfoque, si no se le pide algo diferente a la IA, podría ser similar.

Esta tendencia empieza a llamar la atención en el mundo de la producción científica. Rubén Comas Forgas es doctor en Ciencias de la Educación y docente en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Revisando artículos científicos, se sorprendió por el uso del verbo «navigate» en el título de uno de ellos. No era un verbo frecuente en este tipo de textos. Ese mismo año, tres papers más llevaban el mismo verbo en el título.

A raíz de esos sucesos, Rubén y su equipo llevaron a cabo un estudio que generó unos resultados muy sorprendentes. En primer lugar, identificaron un total de 15 verbos en inglés cuya frecuencia de aparición en los títulos de documentos científicos había aumentado notablemente en los últimos cuatro años. Son algunos de ellos revolucionar, desbloquear, navegar, mejorar y desvelar. Durante todo el artículo se comparan las frecuencias de uso en los años 2021-2022 y 2023-2024, siendo siempre mucho más elevadas en los dos últimos años.

Por otro lado, determinaron en qué tipo de documentos científicos se estaban repitiendo más esos términos. Las cartas, encuestas breves y revisiones encabezan la clasificación y de ahí se pueden hipotetizar algunas ideas: en el caso de las cartas, podría ser que la inteligencia artificial se estuviera consolidando como herramienta a la hora de producir comunicaciones rápidas y concretas, mientras que en las encuestas breves y revisiones podría sugerir la efectividad de las IA generativas a la hora de sintetizar tendencias y redactar títulos atractivos.

Gráficos: Listado de verbos analizados / Uso de los verbos analizados por países anglo o no angloparlantes / Fuente: Rubén Comas

Además, analizaron si los autores de los títulos sospechosos de haber sido ayudados por la IA generativa eran de países angloparlantes o no angloparlantes. La tasa de crecimiento de uso de los verbos identificados en autores de países no angloparlantes era de un 144,5% frente al 59,8% en autores de países angloparlantes. Es un dato muy interesante que podría indicar que la IA se usa en cierta manera para superar barreras lingüísticas. Rubén cree que aunque tanto unos como otros usan la inteligencia artificial, el angloparlante tiene más criterio para identificar si el verbo que esta ha generado encaja bien o no en ese título.

Las tendencias observadas en el estudio generan preguntas acerca de la originalidad de los títulos de investigación y la autenticidad de las autorías. En cierta manera, el uso de la inteligencia artificial es esperable y una evolución más en el concepto de la suplantación académica. Históricamente, la evolución tecnológica ha ido acompañada de estrategias o actividades que se engloban en el concepto de «deshonestidad académica». Antes de la llegada del Internet, se intercambiaban y se compraban trabajos, sobre todo con contactos personales. En esta etapa, la suplantación académica era laboriosa y no solía llegar más allá de las instituciones educativas. En otro artículo de Rubén Comas, junto con Cintia Gallent-Torres, profesora de la Universidad de Valencia, mencionan que incluso Umberto Eco mencionó en 2001 el concepto de «negros literarios» para referirse a la contratación de personas que escribían ensayos, artículos, o tesis doctorales. Entonces llegó Internet y aparecieron los «bancos de ensayos». Eran unos portales donde se podían adquirir o intercambiar trabajos, y juntamente con la herramienta «copia y pega», se dispararon los plagios. Las instituciones educativas tuvieron que elaborar herramientas para luchar contra la copia de textos. Pero, «hecha la ley, hecha la trampa». Se empezaron a crear ensayos personalizados que no eran detectados por las herramientas antiplagios. Hablamos de trabajos personalizados y únicos, creaciones sofisticadas en principio indetectables por los controles.

La evolución de estas prácticas pasa ahora por el uso de la IA generativa. Las herramientas actuales modifican textos para evitar la detección de plagio y los llamados parafraseadores automáticos «maquillan» las copias reescribiendo textos con los mismos enfoques y objetivos. La IA generativa podría estar hoy en día redactando respuestas a exámenes, artículos de investigación o incluso tesis. Es muy difícil identificar el plagio porque técnicamente no hay una fuente original (sino miles) y el texto es original.

Esta es la otra cara de la moneda de esta evolución tecnológica. Nunca habíamos tenido tanta información a nuestro alcance. Rubén cuenta que cuando él era estudiante y usaba Internet para buscar información, un profesor suyo le decía: «Qué suerte tenéis, qué cantidad de información tenéis a vuestro alcance». Fue realmente increíble poder acceder a un artículo recién publicado por un experto en otro punto del planeta. Y a día de hoy es realmente increíble poder contar con herramientas como la inteligencia artificial, que puede ayudarnos a superar barreras lingüísticas, asistirnos en la preparación de exámenes y corregir nuestros errores.

Es posible que el futuro de la escritura científica, y tal vez de todo discurso humano, no será solo sobre lo que decimos, sino sobre quién —o qué— está detrás de las palabras. ¿Es esto el resultado de mi mente, o del modelo generativo que me acompaña? Tendréis que averiguarlo. O quizás no sea tan importante.