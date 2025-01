Más del 50% de los mayores de 25 años de Baleares no tienen una casa en propiedad

Un 53% de adultos mayores de 25 años no tiene una casa de su propiedad en Baleares, según la edición de enero de Quaderns Gadeso. A pesar de ello, subraya que un 47% vive en una casa propia, porque «a diferencia de los países de nuestro entorno, los españoles tienen un concepto patrimonial de la vivienda y se opta, siempre que sea posible, por la compra antes que el alquiler» en un porcentaje mucho mayor que en el resto de Europa. Un 39 por ciento de las personas encuestadas viven en régimen de alquiler, de los cuales un 18% lo hace en una casa alquilada, un 10% en un piso compartido y un 11% en una habitación alquilada, una opción que «va en aumento».

La última edición de Quaderns Gadeso está dedicada al problema del acceso a la vivienda, la «gran odisea de nuestros tiempos en las islas» especialmente para las personas de clase baja y media-baja y para los jóvenes.

Llama la atención que un 12% de las personas mayores de 25 años de Baleares siguen viviendo en casa de sus padres y el principal motivo es que, en el 38% de los casos, los sueldos que perciben no alcanzan para pagar un alquiler o una hipoteca. Un 24% de los que residen con sus padres no encuentra una vivienda asequible. El resto sigue estudiando y no trabaja (12%) o no quiere emanciparse todavía (9%), entre otros motivos.

Acceso a la vivienda / DM

Y es que, según subraya el análisis de Gadeso, en Baleares solo hay 12.000 viviendas más que hace 10 años cuando la población se ha incrementado en más de 80.000 personas. Además, muchos inmuebles han salido del mercado residencial para transformarse en alquiler turístico, en gran parte ilegal, lo que provoca que «la bola de nieve no pare de crecer».

El informe destaca la tendencia a la multipropiedad que tienen los ciudadanos de Baleares, que responde a la tradición de «asegurar un patrimonio a los hijos» y también a la «percepción de la vivienda como un bien de mercado y, por ello, sujeto a especulación» para generar negocio. Si bien un 54% declaran que solo tienen una vivienda, un 36% aseguran que tienen más de una en diferentes municipios y un 25% poseen más de una en el mismo municipio. Hasta un 17% aseguran tener más de cinco viviendas, ya sea en el mismo municipio (9%) como en distintos pueblos (8%). Un 4% de los encuestados tiene más de 10 propiedades.

La multipropiedad, según Gadeso, «crece con fines especulativos o de negocio». Así, solo el 39% emplea las otras propiedades como segunda residencia, y «resulta preocupante» que solo el 24% las destina al alquiler residencial y un 16% al alquiler turístico. Un 7% reconoce «fines especulativos» con el resto de sus propiedades.

Según la sociedad balear, el principal motivo que impide el acceso a la vivienda es el elevado precio de los alquileres (57%) y las hipotecas (24%), así como la insuficiencia de los sueldos (38%). Hasta un 48% apunta al alquiler turístico y un 39% a la falta de viviendas. Un 63% cree que la solución pasa por fijar un precio máximo al alquiler y un 57% es partidario de limitar el alquiler turístico.