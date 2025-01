Siete políticos, tres noches gratis total en el Hilton Yeda a 400 euros

Nuestra memorable contribución de una semana atrás dejaba en pie un exquisito suspense, sobre el pago de una estancia en Arabia Saudí a todo tren de al menos siete políticos mallorquines, con la excusa de la Supercopa que el Mallorca tenía perdida de antemano. Tras las indagaciones pertinentes, ya podemos confirmar que el club subvencionado por las instituciones pagó avión y tres noches gratis total en el Hilton Yeda (o Jeddah). La tarifa del lujoso hotel es de 400 euros en la habitación más barata con desayuno, y no se dejen engañar con la cantidad abonada por el club. El obsequio a un funcionario se mide por el precio real del bien, no por el coste al proveedor (véase al respecto el procesamiento de Eric Adams, alcalde de Nueva York).

Siete políticos mallorquines gratis total en el Hilton Jeddah, y puede que nos dejemos alguno. Seis hombres y una mujer conforman una alineación ofensiva de 3-2-2. Tres del Govern, dos del Consell (véase más adelante la discriminación denunciada por la institución mallorquina) y dos de Cort, a por un obsequio de miles de euros per cápita. De nuevo, no es una gracia de la Federación sino del subvencionado Mallorca, que cursó las invitaciones en habitación individual según confirman las instituciones favorecidas y brindó a los políticos «un trato fenomenal». Biel Barceló dimitió de vicepresidente del Govern por un viaje gratis total a Punta Cana, que suena pueril por comparación con el aquelarre de Yeda, pues incluía una localidad en el palco VIP situado justo debajo del lugar dispuesto para el trono saudí. Allí, los políticos no corrían riesgo de ser agredidos por la turba que acosó sexualmente a los aficionados mallorquinistas. Como bien dijo Biel Company para el PP en 2017, «este viaje de Barceló es la gota que colma el vaso, no le queda más remedio que dimitir».

En la imagen que hoy nos ilustra, se aprecia a los agraciados. El conseller Jaume Bauzá, su director general Joan Antoni Ramonell, el vicepresidente del Consell Pedro Bestard y su director insular Toni Prats, por Cort Jaime Martínez y Javier Bonet, número dos del alcalde y de Marga Prohens. A propósito, en el ayuntamiento de la capital se desató una auténtica batalla campal para disfrutar de las dos y una noches en Arabia. Cualquier cosa con tal de alejarse de Palma, y quién podría culparles. Se impuso el escalafón a rajatabla.

El Real Mallorca confirmó las invitaciones antes de sumirse en un mutismo y orden de silencio totales, equivalentes al inhibicionismo desplegado por Alfonso Díaz para proteger a los árabes de las acometidas de las valentes dones mallorquinistas. La entidad deportiva acusa además a los políticos agasajados de haberla traicionado, al efectuar tímidas declaraciones contras las agresiones sexuales en Arabia.

Y ahora viene la maravilla numerológica. El viaje gratis total al Hilton Yeda para ver el Real Madrid-Real Mallorca se produce veinte años después de la expedición gratis total de las autoridades conservadoras a la capital rusa, para ver el Spartak de Moscú-Real Mallorca con visita obligada al Rasputín. Y esperen, porque aquella expedición también desplazó a siete políticos. En cuanto se moviliza esta cifra mágica de derechistas, ya sabemos que nos costará miles de euros.

Los políticos baleares no pueden recibir obsequios de ningún tipo, punto. Así consta en docenas de códigos éticos. El actual conseller de Turismo detalla regalos como el libro ‘XVI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo’ o una ‘Botella de aceite ecológico de 500 ml’. Los portavoces de las autoridades afectadas dudan sobre la inclusión. «No sé si hay que justificarlos a ese nivel», «no es un regalo a título personal, sino como representantes de la institución». ¿El apasionante libro sobre la Bienal era a título personal, para martirizar al pobre Bauzá? Y ahí radica el problema, en que las «instituciones» en cuestión pagan al Mallorca.

De hecho, Llorenç Galmés no se apuntó al Hilton Yeda «porque tenía pleno y no quería que se lo recriminasen, así que envió a Pedro». Y como una cosa lleva a otra, nos enteramos en el Consell de que «el club se porta muy mal con nosotros en relación al dinero que le damos, dos millones a través de Mallorca Turismo». También «nos trata pésimamente la Federación de Fútbol. Incluso hemos de poner orden porque concejales de Palma adelantan a nuestros dirigentes en los actos».

Enhorabuena al coche de la Policía Local de Palma con dos agentes a bordo que el pasado martes a las cuatro de la tarde interrumpió su trayecto en la calle Ciudad de Querétaro, para desmontar a la pareja que montaba un solo patinete eléctrico en el carril bici. Brindó un favor impagable a los dos inconscientes, tal vez les salvó de una contingencia posterior. Ojalá Cort funcionara así alguna vez. Y desde luego que esta muestra de profesionalidad no servirá para nada, pero siempre aplaudiremos los gestos inútiles que no recibirán un Hilton como premio.

