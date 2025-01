Los usuarios del transporte público en Mallorca lo tienen claro: "Que hagan lo que quieran, pero tiene que seguir siendo gratis"

"Los políticos que hagan lo que quieran para ponerse de acuerdo, pero el autobús tiene que seguir siendo gratis". Los usuarios del transporte público en Mallorca lo tienen claro: las subvenciones deben permanecer para todo el 2025 a pesar de que haya decaído el decreto ómnibus del Gobierno Central. En este sentido, los ciudadanos reclaman que se alcance un acuerdo entre las distintas formaciones en el Congreso que garantice tanto la gratuidad del transporte como la revalorización de las pensiones.

"Hay gente que todos los días coge el bus para ir a trabajar. Si ahora encima tienen que pagar por este servicio viendo lo cara que esta la vida no sé como lo van a hacer para llegar a final de mes", expresa Pau López. En este sentido, el joven también señala que dichas bonificaciones ayudan a potenciar el transporte público por delante del vehículo privado. "Si uno de los objetivos era que no se utilizara tanto el coche para evitar atascos en Mallorca, no tiene sentido dejar de aplicar esta medida", sostiene. Un argumento que también comparte María Roig: "al final te acostumbras a coger el autobús porque así no te mueves tanto en coche pero si deja de ser gratis quizá compense más gastarte el dinero en gasolina y no tener que depender de las frecuencias", relata

Asimismo, uno de los colectivos más afectados precisamente es el de los jóvenes, según detalla Marcos Moreno. El usuario critica que la gratuidad del transporte se haya convertido en un arma política entre los partidos, "dejando así de lado" los intereses de los ciudadanos. "Tienen dinero para gastarlo en otras cosas pero en ventajas para los ciudadanos siempre hay problemas. Los políticos que hagan lo que quieran para ponerse de acuerdo, pero el autobús tiene que seguir siendo gratis", destaca.

Gasto compartido

Por otro lado, hay quienes también opinan que el transporte público no tiene que ser financiado por parte del Estado ya que "no es un bien" de primera necesidad. "Al final no hay nada gratis, se paga con el impuesto de todos. Quizá sería más interesante destinar este dinero a cuestiones prioritarias como la vivienda", argumenta Xisco Herrera.

Otro de los aspectos que también destaca Herrera es que la bonificación total por parte del Gobierno Central no da para cubrir de manera efectiva los servicios del transporte. En este sentido, el propio alcalde de Palma, Jaime Martínez, explicó el pasado jueves que "el año pasado la EMT tuvo que pedir un crédito de 15 millones de euros al Ayuntamiento para pagar nóminas".

No obstante, la mayoría de los usuarios insisten en la necesidad de que se siga aplicando la gratuidad, reclamando que todos los partidos se pongan de acuerdo por el bien de los ciudadanos. "Esperemos que por una vez lleguen a un punto de encuentro, es muy necesario".

