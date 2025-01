El PSIB señala a Prohens por perjudicar a 200.000 pensionistas en Balears

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, acusó al PP de hacer «seguidismo» de los intereses del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en detrimento de la ciudadanía de balear. «Prohens ha perdido una oportunidad para defender los intereses de las islas», criticó el socialista en declaraciones, según informó la formación en una nota de prensa, en la que lamentaron que el PP haya votado no a una «gran cantidad» de recursos económicos para Balears.

Negueruela señaló que actualmente hay 200.000 pensionistas en Balears que no tendrán una mejora en su pensión de febrero, agregando que el archipiélago es una de las comunidades con la media de pensión más baja, por lo que «tiene una especial afectación que estos más de 50 euros mensuales no lleguen a los pensionistas». Por otro lado, en cuanto a la gratuidad del transporte público, que también decayó anteayer, apuntó que son 43 millones de euros que llegarían a la Comunidad Autónoma. «Si ahora el Govern dice que mantendrá la gratuidad, son 43 millones que deberá recortar de otras partidas solo por el hecho de querer votar no al decreto», dijo.

Según el portavoz, que el Ejecutivo autonómico deje de recibir más de 150 millones de euros del Gobierno central tendrá «especial afectación» puesto que la comunidad está en prórroga presupuestaria. Así, señaló que si no llegan estos 150 millones, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, «tendrá que explicar de dónde recortará los 150 millones más lo 43 millones del transporte».

Por último, el socialista recriminó que la negativa del PP también haya afectado a los más de 23.400 usuarios distribuidos en más de 5.000 familias que actualmente perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que supondrá una pérdida de 510 euros por receptor este 2025.

Además, enfatizó que en diciembre el PP pidió altura de miras y el PSIB votó a favor de decretos ley de los populares para evitar que ciertas decisiones afectaran a la ciudadanía, mientras que en Madrid, el PP «ha hecho lo contrario y ha afectado de forma directa los intereses de la ciudadanía de Balears solo para hacer daño».

«Esto es muy difícil de explicar: votar en contra de la subida de las pensiones, en contra de la gratuidad del transporte público, en contra de que lleguen recursos a esta comunidad, o en contra de mejorar los ingresos mínimos para las rentas más bajas», zanjó.

«Incongruencias» de Galmés

Los socialistas en el Consell de Mallorca, por su lado, criticaron la «gran incongruencia» que supone que el PP vote en el Congreso en contra de la llegada de recursos directos a Balears, mientras «utiliza políticamente la demanda falsa del restablecimiento del convenio de carreteras».

Según la portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, el presidente Llorenç Galmés, «continúa haciendo bandera» de un convenio de carreteras que ya está caducado y liquidado, «en lugar de defender los pensionistas de Mallorca o los usuarios del transporte público». A su parecer, Galmés «solo se dedica a poner más y más carriles y asfalto en las autopistas para favorecer un modelo de movilidad basado en el vehículo privado y la saturación de las infraestructuras».

Cladera insistió en que los pensionistas y los usuarios del transporte público se han visto perjudicados tras la «irresponsabilidad» del PP en el Congreso en la votación del decreto ómnibus. «Reclamamos a Galmés que haga su trabajo, que defienda a los mallorquines y deje de instrumentalizar políticamente el convenio de carreteras y de hacer paripé», concluyó.