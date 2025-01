Piden 14 años por violar y agredir a su pareja en un domicilio de Inca

La fiscalía solicita una condena de 14 años de prisión para un hombre, que la semana que viene será juzgado en la Audiencia de Palma, acusado de violar y agredir a la que era su compañera sentimental.

Los hechos, según se describe en el escrito de acusación, ocurrieron en el mes de noviembre del año 2029 en la localidad de Inca. El acusado convivía con su pareja sentimental y a principios de mes mantuvo una fuerte discusión con la mujer. Así, según la acusación, en un momento determinado le propinó dos puñetazos a la víctima en el hombro derecho, causándole lesiones, al tiempo que la amedrentaba diciéndole “tú a mí no me dejas, que si no te mato”.

Días después, dentro del domicilio familiar, el individuo, para satisfacer su ánimo sexual y “con un claro desprecio hacia la mujer”, agarró con fuerza a su pareja por los brazos, mientras ella le decía que la soltara. En un momento determinado se colocó sobre su pareja y la agredió sexualmente. Para la penetración no utilizó ninguna protección. Mientras mantenía esta relación sexual el individuo le dijo a la víctima “tú eres mi mujer y te tienes que acostar conmigo”.

El último episodio por el que tendrá que responder el acusado ocurrió el día 15 de noviembre en la misma localidad de Inca. Sobre las siete de la tarde el acusado llamó por teléfono a su mujer y le dijo que volviera a casa. Cuando la mujer entró en el domicilio el acusado, según la versión que describe el fiscal, la agarró por la coleta y la arrastró hasta el cuarto de baño. Allí le propinó dos puñetazos en la cabeza y la estrelló contra un mueble. Esta agresión causó a la mujer una serie de lesiones, por las que tuvo que recibir tratamiento médico.

La víctima denunció los hechos y el juzgado de Inca dictó una orden de protección a favor de la mujer. Prohibió al acusado a que se acercara, o comunicara, con la víctima.

La fiscalía considera que el acusado cometió los delitos de lesiones, amenazas y agresión sexual. Y por todos ellos solicita una condena de 14 años de prisión. El acusado se encuentra en estos momentos en prisión.