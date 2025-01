El Govern reclama a Armengol que tramite de urgencia la propuesta para salvar la gratuidad del transporte en Baleares

El Govern de Marga Prohens reclama a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que tramite de urgencia la propuesta del PP presentada en la Cámara Baja para salvar la gratuidad del transporte público en Baleares. Así lo ha expresado el portavoz del Ejecutivo. Antoni Costa, quien ha pedido a la dirigente socialista que actúe ya para garantizar las bonificaciones en las islas. "Cada día que pase sin tramitar de urgencia la proposición es un día más donde no se actualizan las pensiones y no se paga la gratuidad del transporte", ha argumentado Costa.

El Ejecutivo autonómico ha vuelto a insistir en que "no se concibe otro escenario" que no sea que Madrid desbloquee la situación y acabe pagando los 63 millones de euros necesarios para garantizar la gratuidad del transporte en las islas. "El Govern asume la inicialmente la gratuidad con el fin de otorgar tranquilidad a los ciudadanos, a día de hoy podemos asumir el coste. Ahora bien, no concebimos otro escenario de que en un tiempo breve el Gobierno de España cofinancie la gratuidad en Baleares", ha detallado el también vicepresidente del Govern.

¿Qué pasará si no hay acuerdo?

Cuestionado respecto a qué pasará si finalmente no hay acuerdo con el Gobierno Central y no reciben la financiación, Costa ha recalcado que el Ejecutivo "no se plantea futuribles". De esta forma, tampoco ha aclarado si el Ejecutivo Autonómico sería capaz de subvencionar la gratuidad del transporte para todo el 2025 en las islas si no llega el dinero por parte del Estado.

Así, Costa ha querido volver a lanzar "un mensaje de tranquilidad" para todos los ciudadanos, asegurando que la gratuidad está garantizada a la espera de lo que pueda suceder en el Congreso.