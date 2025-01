Una doctora, sobre el acusado del doble crimen en sa Pobla: “Cuando Ali tenía dinero, consumía y consumía drogas hasta no parar”

“Cuando Ali tenía dinero, consumía y consumía drogas hasta no parar”. Una doctora de Son Llàtzer que atendió al acusado del doble crimen de sa Pobla, Ali Khouch, por un intento de suicidio en marzo de 2019 ha recordado hoy en el juicio con jurado en la Audiencia de Palma que el hombre tenía problemas con las drogas.

“Él me manifestó que estaba bastante desesperado por un consumo importante de alcohol y cocaína, estaba en una situación difícil. Me dijo que destinaba mil euros para el consumo. Luego, tenía sentimientos de culpa”, ha subrayado la facultativa.

“Después de estar con el paciente, hablé con la mujer. Ella me dijo que gastaba mucho dinero, cogía los enseres de la casa y los vendía para sacar dinero para comprar droga, estaba en una situación muy complicada, ella no sabía qué hacer, me dijo que él consumía mucho. En contexto de alcohol y cocaína son muy frecuentes los episodios de violencia, pero no recuerdo que ella me dijera nada sobre que fuera agresivo con ella”, ha añadido la perito propuesta por la defensa.

“Decidí derivarlo a Inca para ingreso. Su discurso era coherente, no había sintomatología psicótica. Constaban varios intentos autolíticos y consumo importante de drogas”, ha detallado la psiquiatra.

“Sus ideas autolíticas tenían que ver con el consumo de drogas. No quiso ir al CAD porque él quería dejarlo él solo, pero el consumo era importante. Necesitaba una ayuda profesional”, ha aclarado la doctora.

Las especialistas del servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología, que esta mañana han declarado por videoconferencia, han explicado al jurado popular que analizaron un mechón de cabello del acusado de tres centímetros.

“El análisis del cabello nos dio un consumo de cocaína junto a alcohol y también un consumo de heroína a lo largo de tres meses. En el caso de la cocaína, es un consumo medio. Detectamos también el metabolito de la heroína”, han señalado las expertas.

“El grado de adicción y afectación no lo sabemos con los resultados obtenidos. No sabemos el grado de afectación del individuo en el momento de los hechos”, han recalcado las especialistas.

Se desconoce si tenía sus facultades alteradas

Todos los peritos que han comparecido hoy en la quinta sesión del juicio han coincidido en que no pueden concretar si el día de los hechos el sospechoso se había drogado ni tampoco si tenía sus facultades afectadas.

“El acusado dice que el día de los hechos había consumido tanto cocaína como alcohol. Me dijo que había consumido mucho. Los efectos de ese consumo no se pueden concretar porque no hay un dato objetivo. Los efectos podrían ser muy variables. Él padece un trastorno de dependencia a sustancias”, ha asegurado un forense.

“Yo no puedo saber si el día de los hechos había consumido. No tengo datos, solo su manifestación. Tampoco sabemos los efectos, que pueden ser muy variables. No detecté rasgos psicóticos en él”, ha reconocido el facultativo.

“No puedo concretar cómo se encontraba esta persona en el momento que cometió los hechos. Es posible que hubiera consumido cocaína el día de los hechos”, ha añadido el perito.

“Él se mostraba reticente a hablar de lo ocurrido. Se muestra reservado. Narra que ha tenido ingresos en psiquiatría por intentos de suicidio y que es consumidor habitual de cocaína, alcohol y pastillas de ketamina. Es un consumo variable según sus posibilidades económicas. En la prisión no consume, según él relata. En la cárcel no me consta que haya tenido intentos de suicidio”, ha concluido el forense.

La vista oral prosigue el próximo lunes con la prueba documental, las conclusiones, los informes de las partes y la última palabra del acusado, quien hoy ha seguido cabizbajo durante toda la sesión. Ali Khouch se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable y otros 25 años de cárcel por dos delitos de asesinato y otro de aborto por estrangular a su mujer, Warda Ouchene, de 28 años y embarazada de 21 semanas, y al hijo de ambos, de siete años, en el domicilio familiar en sa Pobla el pasado 16 de mayo de 2021. Se trata del primer caso en la historia de Baleares en el que se pide una condena de prisión permanente revisable.